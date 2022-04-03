俄羅斯人的「快樂清明節」！大吃甜點還要一口乾下伏特加
清明節在華人世界裡是個紀念祖先、闔家團圓掃墓的日子，不過虔誠的俄羅斯東正教徒們也有一個類似的「掃墓追思節」（Radonitsa，俄文：Радоница），然而相較起清明節較為肅穆的氣氛，俄羅斯的「清明節」卻必須保持快樂、喜悅的心情，不僅不避諱討論亡者的過去，還會開開心心地吃起色彩繽紛的奶渣蛋糕、傳統甜點。
在俄羅斯，紀念亡者的掃墓、追思日「Radonitsa（Радоница）」就像是台灣人的清明節，通常會在四月底到五月初舉行；但也因為訂於東正教重大節日復活節後的第九天，也就是節日後的下個星期一，同時結合了基督信仰當中慶祝基督重生的「復活節」傳統，因此歡慶生命的意涵多過於為亡者哀悼，而在烏克蘭、白俄羅斯也有著相似節日，烏克蘭則稱其為「Provody（Проводи）」。
俄羅斯的清明節「Radonitsa」一字在斯拉夫語言學家的追溯下，發現源自於「降生」、「喜悅」等詞彙，這個節日被安排在復活節之後，代表的意思就是告訴人們千萬不要因為失去親人而感到悲傷失意，而是要為這些已故的親朋好友們到了另外一個世界安息而感到欣慰。
在這一天，俄羅斯人們也會闔家前往已故親人、祖先的墓地進行打掃與祭奠。由於俄羅斯幅員廣袤、天冷極寒，俄羅斯人會按照傳統習俗清掃墓地，檢查墓碑是否因低溫而出現裂縫，並在墓碑前供上鮮花與繪有彩色圖案的雞蛋、蠟燭、蜂蜜薄餅、奶渣蛋糕等。
這些出現在掃墓追思祭典上的食物也有著不同含意，例如雞蛋象徵著生命力，往往會在復活節出現，代表的是復活、重生；而由麥仁、熟罌粟籽、蜂蜜與蜜漬水果浸泡在少量紅酒中的傳統甜點「kutia」更深具宗教意味，不僅是源自東歐的古老甜點，流傳在俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭與波蘭等區域，更是類似潤餅、春捲，專門在特定節日食用的傳統料理。
此外，被逗趣稱為「戰鬥民族」的俄羅斯人，在紀念亡者的這一天也不忘喝上一杯伏特加酒，虔誠的東正教信徒會安靜的舉杯並一口乾下，接著到教堂為逝者點上蠟燭，為這些已逝的親友們禱告；這項傳統延續了400多年，就像台灣人對於清明節也發展出線上掃墓、不焚燒金紙等與時俱進的做法，俄羅斯人也會為求方便到專門製作「kutia」的烘焙坊買現成，或是改放假花取代鮮花，但唯一不變的是敬重追思的心意。