壓力大就吃！日掀「悖德美食」炫風　罪惡感成最佳調味料

我是廣告 請繼續往下閱讀
而今年的悖德美食新秀，則是源自於韓國的「爆漿奶油大蒜麵包」（マヌルパン）。在剛烤好的麵包中，抹上厚厚的大蒜奶油並加入大量的奶油乳酪，自2021年現蹤在日本各地的麵包店之後，今年也大舉進攻各大超商，甚至連主打健康產品的Natural Lawson也在1天之內，推出2款麵包，一種是含有大量奶油、蒜味濃郁的「罪孽深重的爆漿奶油大蒜麵包」，另一種則是精算含醣量的「全麥、無辜的爆漿奶油大蒜麵包」。
除了上述所提到的2種美食之外，放上鮭魚卵、白子、魚內臟的「痛風丼飯」、夾了2片厚厚豬排的三明治，或是塗滿抹茶鮮奶油的吐司等各式各樣的悖德美食在這1、2年來相繼推出，其中鎖定的客群為20歲至50歲的世代，因為這個年齡層正處於勞動力產出的巔峰時期，卻因為新冠肺炎疫情影響，旅行無法如過去般輕易成行，在壓力不斷積累的情況下，「吃」就成為了大眾的減壓方法。「深夜的悖德料理」食譜書作者、社群網路人氣廚師リュウジ曾表示「長期居家辦公，誰都會感到壓力，打垮壓力的方法就是高卡美食，罪惡感就是最好的調味料。」
美食作家笹木理惠接受訪問時分析指出，雖然「使用大量奶油、大蒜的美食」原本就會有一定的市場需求。不過過去通常會使用「特大份」、「惡魔飯」等用詞，現在卻是使用「悖德」來形容，其中原因與現今網路社群發達密不可分。「悖德」一詞容易在社群引起話題，且對於女性來說，「悖德」比起「特大碗」更容易吸引目光。
笹木理惠認為，現今社會追求「健康、養生」，不僅推出了以健康為重點的產品，更強調日常生活要攝取足夠的蔬果等概念，反映出「養生」已經成為了「生活方式」而不是「趨勢」。另一方面，悖德美食並非每天每天都吃，而是會有種「今天就來吃吧！」的念頭，消費者心中應已有清楚的區分，也象徵著飲食文化更健康。