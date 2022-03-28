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星宇首開賣周年限定包機！運籌訓練總部齊開箱

▲星宇航空首度開箱運籌訓練總部，帶旅客直擊航空產業一線人員幕前、幕後的訓練基地。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空首度開箱運籌訓練總部，帶旅客直擊航空產業一線人員幕前、幕後的訓練基地。（圖／星宇航空提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-28 11:50:45

歡慶成立四周年！星宇航空將於5月1日推出「開箱運籌訓練總部」一日飛行體驗。上午帶旅客深入星宇航空「心臟」，直擊航空產業一線人員幕前、幕後的訓練基地，下午再到日本宮古島上空開趴歡慶，經濟艙售價每人最低12,000元起，即日起將正式於「有.行旅」旅行社準時開賣。 

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為了歡迎首批進入運籌中心的旅客，星宇航空精心規劃一連串充實的開箱行程，將採小組分梯方式輪流參觀各項訓練設備，除安排體驗全國唯一A350動態模擬艙，與空服員一同演練遭遇亂流或客艙失壓的情節，並開放參觀A320全功能飛行模擬器，由專業的飛行員及機務人員親自導覽，同時還可以在最先進的滅火訓練艙，以超近距離觀看空服員如何在最短時間完成滅火的實火演練。

另外，星宇航空周年限定包機 JX8888「台北-台北」預計於2022年5月1日下午4點自桃園機場啟航，沿東岸南下繞行台灣高空巡禮，經日本宮古島後折返，沿途能欣賞壯闊地景及絢爛夕陽。當班機所有旅客皆可獲得精美的搭機紀念證書、獨家未販售的星宇香空間噴霧、星宇航空週年限定悠遊卡及星宇航空浮雕玻璃杯，商務艙售價每人25,000元，可獲周年加碼A321neo 1:150飛機模型及首航紀念杯，經濟艙4至22排座位將規劃38組為觀景加大雅座，雙人享單排三人座位，可擁廣富號聯名帆布袋，售價每人20,000元，經濟艙23至32排飛行體驗價售價每人12,000元。

▲星宇航空將於5月1日推出「開箱運籌訓練總部」一日飛行體驗。上午帶旅客深入星宇航空「心臟」，直擊航空產業一線人員幕前、幕後的訓練基地。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空將於5月1日推出「開箱運籌訓練總部」一日飛行體驗。上午帶旅客深入星宇航空「心臟」，直擊航空產業一線人員幕前、幕後的訓練基地。（圖／星宇航空提供）
搭乘商務艙的旅客可品嚐米其林一星餐廳「Longtail」亞洲當代料理，經濟艙則備有與燒肉名店「胡同燒肉」聯名餐點。旅客預購機上免稅品可享不限件數8折優惠，旅客可於收到訂位代號後，班機起飛24小時前至béshopping免稅品預購網選購。因應特別航班操作，將不提供預選座位、貴賓室及機上WiFi服務，為了讓旅客能安心旅遊，航程中除用餐時間，旅客須全程配戴口罩。

星宇航空表示，「周年限定包機」為首次開放一般民眾參觀運籌訓練總部，除了希望能與星粉共度難忘的生日，也希望藉由揭密一線人員的訓練基地及辦公環境，讓旅客了解星宇航空打造台灣航空界優良培訓環境的決心及講究精神的企業文化。
 

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