特企／康茵茵一日高島店長　分享舒適活力秘密

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TAKASHIMA高島始終秉持帶給大眾身心健康、幸福生活的信念，不斷精進工藝且聆聽消費者的建議。母親節前夕，TAKASHIMA高島推出業界唯一智能聲控沙發按摩椅「愛舒服iVoz 沙發椅 A-5202」，讓按摩椅不再只是家電用品，而是一個默默支援的強力隊友，為各位辛苦的婆婆媽媽打造一個舒適智能空間。
「4大專業手法」成為你紓解身心的強力後盾，「美型太空氣囊」從肘部到腳部完整保護，「迴轉式指壓滾輪」同時享受足底指壓和刮痧技法，加上溫熱功能效果讓整體按摩體驗更佳升級。最重要的是，新搭載的智能聲控系統讓你簡易上”口”，不管回家有多累只要動動嘴巴，就可以輕鬆開啟你的舒適之旅。
康茵茵表示:「因近期工作繁忙，時常會覺得全身疲憊沒力，回到家最喜歡坐在按摩椅上舒緩身心保養自己。今天TAKASHIMA高島推出的「愛舒服iVoz沙發椅 A-5202」，不是只有按摩體驗變得更好，它的智能聲控讓我能更夠輕鬆的操作，時時保持生活的最佳狀態。」
智能聲控沙發按摩椅購買享好禮
智能聲控沙發按摩椅「愛舒服iVoz 沙發椅 A-5202」即將於4月中旬正式上市，參與一日店長活動即享限時優惠，體驗即贈官方專屬設計不織布提袋乙個，購買指定按摩椅再送精美好禮。TAKASHIMA高島4/16即將在台中大遠百舉辦一日店長，邀請到「唱作歌手」黃偉晉前來共襄盛舉，喜歡他的粉絲絕不能錯過。