回歸睡眠根本！挑好床墊3大指標 與自己來場深度對話
每天一睜開雙眼，就得開始馬不停蹄，上班族忙工作、學生族拚課業、家庭主婦為了一家大小貢獻自己，當睽違的周末假日、國定連假來臨，就想好好狂歡，各種飯局、約會一一到來，讓平時疏於休息的你，再度忘了補足該有的睡眠時數。但人生應有1/3的時間在床上度過，而床墊是影響睡眠品質最重要的關鍵之一，有專家便指出，好床可從3大指標下手，守護自己的一夜好眠。
睡眠不足是多數現代人的文明病，因此每年各界對於「提升睡眠品質」的秘訣、討論，都有新的研究與發現，像是最佳睡眠時間、姿勢等都是重要因素，但不管如何，承載人體的床墊可說是一切睡眠的根本，要達到理想睡眠，擁有一張好床墊可是基本功。但綜觀市售床墊百百款，看的總是眼花撩亂，因此專家便建議，好床可從試躺、內材、彈簧等方面著手。
全台據點多 宜得利家居提供全方位體驗
要達到理想睡眠，一張好床墊可是基本功，挑組好床墊除了看規格，最重要的就是親身體驗。而試躺又可得注意，自己的身高、體重、睡眠習慣等。一次試躺可至少5分鐘起跳，如果有吻合度較高的床墊，可多嘗試不同睡姿，但也提醒避免短時間試躺超過3種床墊，以免讓身體出現躺感疲勞。對此，宜得利家居擁有全台超過40家門市，能夠滿足消費者的需求，旗下旗艦級「N-SLEEP Comfort」床墊，從內材到彈簧，更是藏有許多好眠密碼。
N-SLEEP Comfort嚴選內材 舒適睡感再提升
宜得利開發的「N-SLEEP Comfort」，使用軟質泡棉和波浪型泡棉，提供舒適的睡眠感受，加上四周床緣使用硬質泡棉加固，能有效防止坍塌。新式微型獨立筒彈簧，彈簧數為一般床墊3倍，超高密度彈簧排列，更能有效支撐身體重量，分散睡眠時的體壓。
除此之外，N-SLEEP系列，如「C2-03 VB」也使用天然乳膠與柔軟的泡棉，由於乳膠包覆性極佳，能夠平均分散躺下的重量，給予身體良好支撐，床墊耐受度也高，富有很好的彈性，完全服貼身體曲線，舒適釋壓不變形，提供舒適睡感。
挑完床墊，也要有質感床座來支撐，讓床墊不僅有適配的框架，在居家空間擺設、收納上更是大大加分。盤點宜得利多種樣式床座，無論是滑軌抽屜款、簡約木質、工業風等一應具全，許多門市也有展示可親自體驗，不妨趁著近來換季前哨，前往宜得利走走試試，為自己的睡眠，換上新氣息。
宜得利快眠特集 4/1-4/17 https://bit.ly/3iHsU6H