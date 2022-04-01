歡度「國際級」兒童節 葳格小學變身墨西哥師生嗨翻了

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張銀平說，這就是葳格小學一年一度配合兒童節舉辦「國際文化周」，透過融入式活動，帶領學生認識世界，與世界接軌。
葳格小學校長林坤燦也表示，葳格已陸續舉辦德國周、日本周和奧地利周等，今年規畫西語系民族，以墨西哥為主題。開學以來即配合課程安排，籌備這項「國際文化周」活動，包括邀請外師進行西語體驗教學，小二男生林冠宇開心秀成果，見到人就大聲說「哦啦」，是墨西哥問候語「你好嗎」，在課堂上也介紹墨西哥美食，甚至教他們動手做墨西哥傳統美Taco，讓孩子認識墨西哥文化之美。
林校長說，葳格兒童節不是給孩子禮物，而是引領孩子體驗截然不同的文化饗宴，為此，在今天的「墨西哥文化周」活動中，全圍繞「食衣住行育樂」進行，包括開放師生穿扮墨西哥傳統服飾，不少孩子在家長協助下，各個頭戴寬沿草帽，身穿色彩濃烈的傳統服飾，校園煞時洋溢異國風情。尤其伴隨著拉丁樂團熱情奔放音樂，師生們浸淫其中，各個不自覺的跟著擺動歡唱，氣氛簡直嗨翻了。
葳格強調，立足台灣，放眼世界，培養具有國際視野孩子，是葳格辦學宗旨。本年度從西語系文化出發，走入拉丁美洲熱情奔放的「墨西哥」，讓學生體驗異國風土人情，期待藉由兒童節國際周相關課程與活動，開啟「世界之窗」，讓學生擴大觀念與視野，與世界接軌。