歡度「國際級」兒童節 葳格小學變身墨西哥師生嗨翻了

迎接兒童節，台中市葳格小學今天舉行熱情奔放的「墨西哥文化周」，師生換穿五彩繽紛的寬沿帽子及傳統服裝，席地而坐欣賞熱情狂放的拉丁樂團與墨西歌舞團帶來的精彩表演，並在墨西歌藝術家芙烈達卡蘿作品引導下，打開「世界之窗」，親身體驗墨西歌文化風情，歡度不一樣兒童節。

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位於西屯區的葳格小學今天很「奔放」。邁入校園，入目是舞台地上一幅巨型墨西哥地圖，葳格副校長張銀平表示，地圖上彩繪墨西哥的地理文化，利用上課時間，師生透過地圖尋寶，在遊戲中認識這個國家的人文地理，穿梭其間，也彷如置身南美洲有偽出國感覺。

張銀平說，這就是葳格小學一年一度配合兒童節舉辦「國際文化周」，透過融入式活動，帶領學生認識世界，與世界接軌。

葳格小學校長林坤燦也表示，葳格已陸續舉辦德國周、日本周和奧地利周等，今年規畫西語系民族，以墨西哥為主題。開學以來即配合課程安排，籌備這項「國際文化周」活動，包括邀請外師進行西語體驗教學，小二男生林冠宇開心秀成果，見到人就大聲說「哦啦」，是墨西哥問候語「你好嗎」，在課堂上也介紹墨西哥美食，甚至教他們動手做墨西哥傳統美Taco，讓孩子認識墨西哥文化之美。

▲歡度「國際級」兒童節，葳格小學變身墨西哥，壓軸由小一小二師生表演帽子舞，勁歌熱舞嗨翻了。（圖／記者金武鳳攝，2022.4.1)

林校長說，葳格兒童節不是給孩子禮物，而是引領孩子體驗截然不同的文化饗宴，為此，在今天的「墨西哥文化周」活動中，全圍繞「食衣住行育樂」進行，包括開放師生穿扮墨西哥傳統服飾，不少孩子在家長協助下，各個頭戴寬沿草帽，身穿色彩濃烈的傳統服飾，校園煞時洋溢異國風情。尤其伴隨著拉丁樂團熱情奔放音樂，師生們浸淫其中，各個不自覺的跟著擺動歡唱，氣氛簡直嗨翻了。