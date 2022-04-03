本土案例3天暴增447例！重症醫講出「真心話」　網全讚爆

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陳志金說「我們非常幸運的，在這兩年多來，守住了疫情，汲取各國的經驗，等到了一個相對比較好的時機，例如較高的疫苗覆蓋率、Omicron相對比較低的重症率和致死率（99.78%為輕症和無症狀，重症率0.22%、致死率0.07%)，我們的醫療量能、分流也有規劃，各種可能的應變，指揮中心也應該會和專家小組討論過」陳志金強調「然而目前，還需要加強的是，民眾的心理建設，『與病毒共存』一直不是大部分人的選項，因此，我們需要在這個時候，為民眾做好心理準備，給大家5劑『心理加強劑』：
第一劑：我們真的守得很好了，如果有一天，確診數真的呈現指數性上升，成千上萬的時候，大家也不必感到驚恐，更不要互相指責。
第二劑：萬一自己或家人確診了，也不必感到驚慌，因為大部分都是輕症，多注意重症的徵兆就可以。輕症不必住院，住在加強版防疫旅館（未來甚至有可能是居家），以保存醫療量能。
第三劑：不要責怪任何人，這也不是任何人的錯，是病毒的錯；不要去怪公司的同事、朋友、家人，為何把病毒帶進來，沒有人會刻意要害身邊的人的；也不要去排擠、歧視染病的人。
第四劑：萬一你是家中、學校、公司裡的第一例，也不用感到內疚自責，覺得是自己害了身邊的人，真的，病毒是很難防的，大家都盡力了。
第五劑：小心提防有心人士過度渲染「防疫失敗」、「對死亡病例大作文章」、「應該學學某國封城」、「做得比某國差」、「誰誰誰下台」…. 等等希望分化國人、擊潰國人信心的資訊戰。
陳志金提到，感謝指揮中心、防疫人員、全民配合防疫，讓我們可以守護到現在這個「相對比較好的時機」，記得「會擊垮我們的是人性，不是病毒」，失去了彼此的信任、造成社會分裂的後果遠大於病毒帶來的傷害，在全球確診病例來到近5億例的現在，各國也紛紛放寬防疫措施與病毒共存之際，如果我們不得已，也遇上了，就讓我們以健康、正向的心理，繼續面對疫情的走勢，配合指揮中心專家群的通盤考量和各種配套措施，期待可以早日回歸日常生活，這五劑打完之後，你準備好了嗎？
貼文一出，怎來不少網友紛紛讚爆表示「這才是正確的觀念！謝謝陳醫師講出真心話跟事實.....」、「疫苗也都打好打滿就是保護自己與家人最好辦法！台灣加油！」、「非常感謝阿金醫生，這些積極正面的提醒與建議真的是即時的需要」、「真的好需要這種文章來鼓舞士氣！台灣真的很棒了！」、「比那些落井下石的醫師專業多了！謝謝阿金醫師！」、「台灣真的很努力了！沒有人有錯！」、「還沒打疫苗的長輩趕快勸去打吧！謝謝阿金醫師的一番話，看完超感動的！」
而對於目前疫情現況，99.8%都是輕症是否已經代表COVID-19已流感化，陳時中也做出回應表示「沒有，這樣1、2千人數目不足以說明它已經是流感化，但至少知道目前重症比例相對低，雖有國外數字可互相應證，COVID-19相對是輕症化，但對高齡者尤其沒打疫苗威脅仍然是非常大」呼籲家中長輩還未施打疫苗的民眾，趕緊一起施打疫苗來保護自己。（編輯：張嘉哲）
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