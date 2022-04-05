朱天心大宅像「翻版蘭若寺」　收留街貓滿屋護理墊

我是廣告 請繼續往下閱讀
以「文學朱家」為核心，《願未央》、《我記得》兩片在導演朱天文、林俊頴呈現下各自不同的質感，但兩片都可見到朱家姊妹仍在居住中的文山區的三層老房。在現址居住50年的姊妹，全屋充滿父母輩以及各自的回憶與生活痕跡，朱天心在《我記得》中就提到因為充滿太多的回憶，所以「我覺得一輩子都不會離開它」。上片後，外牆爬有藤蔓的朱家老房，更讓朱天心聽到看過片的朋友用「蘭若寺」、「吳哥窟」等妙喻，連她自己都在片中受訪時用「鬼影幢幢」來形容，但也表示：「妳在那邊看得到妳自己十幾歲時候，也看得到爸媽盛年的時候，老年、甚至離開的時候。」這樣的記憶，也讓她覺得它不只是一個家，「我只要肯去面對回憶的時候，那些全部都在。」
受訪時不時可見在鏡頭前穿梭的貓兒，十足搶戲，在片中大方秀出「街貓友善志工證」的朱天文、朱天心，對於流浪動物的關注可見一斑。打從姊妹從小的時候，家裡就是熱熱鬧鬧充滿貓狗，現在朱家共有7隻收留回來的老街貓，其中還有因車禍脊椎受損，便溺不能控制的貓，所以鏡頭裡更可見家中有貓出入的地方，都置放護理墊照護殘貓。常宅在家中寫作的朱天文，不僅圍裙裡全是每隻貓要用的各類藥品，在環保與節省的考量下，還會剪下仍是乾淨的護理墊角落，拼起來重複使用，令她打趣自己是在「做拼貼」，既然收留如此多老殘街貓，姊妹笑稱看完片之後就知道她們家並非是「滿屋書香」，反而比較接近「野戰醫院」的樣貌。