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朱天心大宅像「翻版蘭若寺」　收留街貓滿屋護理墊

▲左起朱天衣、朱天心、朱天文與貓相伴。（圖／目宿媒體）
▲左起朱天衣、朱天心、朱天文與貓相伴。（圖／目宿媒體）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-04-05 12:30:00

上映中的文學紀錄片《願未央》、《我記得》，一同展開台灣最具特色的文學家族的立體樣貌，兩片共同紀錄父母輩的朱西甯、劉慕沙，以及女兒輩的朱天文、朱天心姊妹的文學身影，也從生活化的影像裡看到文學朱家裡，日常卻又富有生活感的一面。電影上映後，包括兩部影片的導演朱天文、林俊頴，以及朱天心也都勤跑戲院與支持的觀眾見面，朱天心表示觀眾最常以「蘭若寺」等詞來形容她們家，面對家中鏡頭不時有貓兒穿梭其間，引發觀眾發問，朱天文也透露家裡更像是老殘街貓的「戰備醫院」。

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▲朱西甯（左）、劉慕沙珍貴合照。（圖／朱家提供）
▲文壇夫妻檔朱西甯（左）、劉慕沙珍貴合照。（圖／朱家提供）
3月29日是朱家姊妹母親劉慕沙忌日，當日朱天文以及朱家小妹朱天衣兩人應邀前往新竹藝術電影院「或者光盒子」出席映後分享，順道參觀了現場正在展出的相關裝置特展，還原朱西甯、劉慕沙的寫作空間，她們現場瞥見從未見過的照片，還特別翻拍紀念。劉慕沙身為日本經典文學的重要譯者，川端康成、三島由紀夫、石川達三、曾野綾子等日本文學名家中譯作品，皆曾出自她的手筆。日前朱天心回應觀眾提問時，也特別回憶起曾獲諾貝爾文學獎、與母親同年出生的大江健三郎，十餘年前應邀訪台時，見到劉慕沙時特別鞠躬致謝，讚賞她是「我全球各版本裡最好的譯者」。

▲朱家現有9頭救援回來的老殘街貓。（圖／目宿媒體）
▲朱家現有9頭救援回來的老殘街貓。（圖／目宿媒體）
以「文學朱家」為核心，《願未央》、《我記得》兩片在導演朱天文、林俊頴呈現下各自不同的質感，但兩片都可見到朱家姊妹仍在居住中的文山區的三層老房。在現址居住50年的姊妹，全屋充滿父母輩以及各自的回憶與生活痕跡，朱天心在《我記得》中就提到因為充滿太多的回憶，所以「我覺得一輩子都不會離開它」。上片後，外牆爬有藤蔓的朱家老房，更讓朱天心聽到看過片的朋友用「蘭若寺」、「吳哥窟」等妙喻，連她自己都在片中受訪時用「鬼影幢幢」來形容，但也表示：「妳在那邊看得到妳自己十幾歲時候，也看得到爸媽盛年的時候，老年、甚至離開的時候。」這樣的記憶，也讓她覺得它不只是一個家，「我只要肯去面對回憶的時候，那些全部都在。」

受訪時不時可見在鏡頭前穿梭的貓兒，十足搶戲，在片中大方秀出「街貓友善志工證」的朱天文、朱天心，對於流浪動物的關注可見一斑。打從姊妹從小的時候，家裡就是熱熱鬧鬧充滿貓狗，現在朱家共有7隻收留回來的老街貓，其中還有因車禍脊椎受損，便溺不能控制的貓，所以鏡頭裡更可見家中有貓出入的地方，都置放護理墊照護殘貓。常宅在家中寫作的朱天文，不僅圍裙裡全是每隻貓要用的各類藥品，在環保與節省的考量下，還會剪下仍是乾淨的護理墊角落，拼起來重複使用，令她打趣自己是在「做拼貼」，既然收留如此多老殘街貓，姊妹笑稱看完片之後就知道她們家並非是「滿屋書香」，反而比較接近「野戰醫院」的樣貌。

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