國民法官新法庭席位　劍青檢改批司法院毫不尊重被害人

我是廣告 請繼續往下閱讀
劍青檢改建議，被害人或告訴人的席位桌，理當獨立及尊重，應回到前（2020）年3月19日公布修正之「法庭席位布置規則」版本，提供獨立之席位，或更改調整至目前內環的獨立證人席位，因為目前證人席位設有兩個區域，實務開庭時未必證人一次全員到齊坐滿，籲請司法院，明年國民法官上路，諸事待舉，固然備極辛勞，然若欲獲致各方積極支持，不在文宣廣告，而在真誠的「尊重與參與」。
劍青檢改表示，國民法官法理念是邀請人民直接參與法庭，核心精神在「尊重與參與」。對於尊重，不是只有職業法官和國民法官，也應當尊重所有參與訴訟的主體，包括檢察官、辯護人、被告、被害人、證人、鑑定人、沒收參加人。尊重的具體表現，就是理解各方的主體性，在法庭席位上給予適當配置的參與感。絕不是只尊重法檯上的法官座位，法檯下一干人等任意安排，反正有座位就好。
劍青檢改指出，司法院前年公布修正的「法庭席位布置規則」，原將「被害人及訴訟參與人」獨立設置一席在審判活動區，彰顯被害人在法庭上特殊的重要性與獨立性，堪屬正確，但去年10月19日，司法院片面修正「法庭席位布置規則」，未與各方協商，逕自依其想像重新規劃，將「被害人」席位挪移至公訴檢察官席位的後方，此種毫不尊重的做法，不僅導致空間錯誤配置，有害訴訟參與。
劍青檢改認為，犯罪被害人到庭陳述意見之權利，乃被害人程序參與權所保障之基本內涵，為法院應遵循之正當法律程序之一環，應受憲法保障，尤其在殺人案件，被害人包括死者的遺屬才是整個法庭活動中最痛苦，也最想見證正義，最想跟法官們說話的人，他們才是最應該獲得尊重與參與的人。