協助新住民弱勢家庭 傳善獎讓弘毓基金會翻轉「新勢力」
早期嫁來台灣的新住民，由於自身學歷不高、夫家經濟狀況差，「雙重弱勢」衍伸出各種家庭與親子問題。弘毓基金會早期從台中山海線及偏鄉的兒童早療照顧著手，延伸到新住民婦女服務，每年服務超過400個新住民家庭，成為新住民在台灣的娘家。
弘毓基金會主任梁斐芸指出，有鑑於台中山海線及偏鄉地區療育及社福資源缺乏，光田醫院現任院長王乃弘博士，為緬懷前任院長王毓麟博士「造福鄉里、廣播福田」之濟世精神，於民國92年成立了弘毓社會福利基金會，以「哪裡有需要，服務就來到」的服務理念，進入台中山海線及偏鄉地區，投入發展遲緩兒童、婦女、新住民及弱勢家庭等婦幼服務，協助遲緩兒的就醫、復健、就學，以及幫助新住民、單親婦女度過危難，近年來，更著重以「增強權能」的工作模式，運用家庭社會工作的方法，將服務延伸至照顧提升整個服務家庭系統的能力。
梁斐芸指出，弘毓基金會至今服務超過8000戶的遲緩兒童家庭。過程中發現，竟有高達六分之一的遲緩兒媽媽，是來自區東南亞地區或大陸地區的新住民，進而開始投入新住民服務。基金會深信，媽媽成長發展得好，孩子就會發展得更健全！隨後開辦了各種生活適應班與培力成長課，更率先成立了新住民的翻譯人才訓練班，至今已有超過300位來自印尼、越南、泰國、柬埔寨等各國的新住民取得翻譯證照，陸續投入企業與司法警政等單位擔任翻譯工作，提升工作專業層次，不但幫助新住民發揮所長、找回自信、穩定收入、也對台灣社會有所貢獻。
弘毓基金會更在傳善獎連續3年共1200萬的捐款挹注下，啟動了「翻轉新勢力行動」。除了舉辦「生命韌力展」邀請新住民分享在台奮鬥的生命故事，同時創立新住民婦女的YT自媒體頻道「Go Fun,Go Jump放眼世界」，透過美食、文化、故事主題，幫助民眾認識及尊重多元文化，同時展現新住民婦女的新韌力、學習力、文化力、就業力，期待大眾能夠從不了解、理解、接納、改變到尊重，翻轉傳統刻板印象。