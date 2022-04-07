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馬鈴薯絲瓜削皮後怕變黑？下鍋前「1步驟」：顏色水噹噹

▲馬鈴薯在削皮之後很容易開始變黑，農委會分享一小撇步就能讓它下過之後色澤更加漂亮。（示意圖／取自unsplash）
▲馬鈴薯在削皮之後很容易開始變黑，農委會分享一小撇步就能讓它下過之後色澤更加漂亮。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 17:26:24

想要簡單燉煮馬鈴薯，或是炒一道蛤蜊絲瓜，卻常常發生削皮之後這些蔬菜的顏色開始變黯淡甚至發黑嗎？雖然不影響口感，但總是希望吃到的菜賣相好，才不會失去品嘗時的好心情嗎？其實只要多一個簡單步驟，就能輕鬆讓這些食材下鍋之後依然水噹噹喔！

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行政院農委會日前在臉書分享一張「這些蔬菜下鍋前這麼做，成品顏色水噹噹」的發文，並指出民眾家中常見的食材如蓮藕、絲瓜、馬鈴薯、牛蒡以及茄子這5種常見蔬果，經常在去皮或是切開後就開始變色，，其實在前置作業時只要多一個步驟，就能讓烹煮出來的成品顏色更加完美：

▲農委會分享實用的下鍋前小撇步，讓這5種蔬菜烹煮過後顏色依然水噹噹！（圖／翻攝自行政院農業委員會臉書）
▲農委會分享實用的下鍋前小撇步，讓這5種蔬菜烹煮過後顏色依然水噹噹！（圖／翻攝自行政院農業委員會臉書）
蓮藕：削完皮立即「泡水」可防止變黑。

馬鈴薯：削好皮「泡水」，可讓馬鈴薯較白淨同時去除多餘澱粉。

絲瓜：切好「泡鹽水」可防止煮熟變黑。

▲蛤蜊絲瓜是家常菜，卻有不少民眾常遇到絲瓜去皮煮熟後變黑。（示意圖／取自pixabay）
▲蛤蜊絲瓜是家常菜，卻有不少民眾常遇到絲瓜去皮煮熟後變黑。（示意圖／取自pixabay）
牛蒡：切絲後「泡醋水」防止變色（亦可食鹽水1大匙15g加1公升礦泉水）。

茄子：切好「先過油（先用高溫的油去炸過的意思）」可保持原本漂亮的顏色。

雖然這5種蔬果在烹煮前多一小步驟能讓食材看起來更新鮮，不過最好的方式就是即將下鍋前再切或削皮，並且立刻料理，這樣不僅能讓煮起來的成品看起來更美味可口，也不會流失部分營養！網友看了也表示：「小知識，但很適合料理新手的我」、「謝謝分享！」、「實用喔，感謝」、「好讚，長知識了」。（編輯：陳珮瑜）


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