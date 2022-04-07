馬鈴薯絲瓜削皮後怕變黑？下鍋前「1步驟」：顏色水噹噹
想要簡單燉煮馬鈴薯，或是炒一道蛤蜊絲瓜，卻常常發生削皮之後這些蔬菜的顏色開始變黯淡甚至發黑嗎？雖然不影響口感，但總是希望吃到的菜賣相好，才不會失去品嘗時的好心情嗎？其實只要多一個簡單步驟，就能輕鬆讓這些食材下鍋之後依然水噹噹喔！
行政院農委會日前在臉書分享一張「這些蔬菜下鍋前這麼做，成品顏色水噹噹」的發文，並指出民眾家中常見的食材如蓮藕、絲瓜、馬鈴薯、牛蒡以及茄子這5種常見蔬果，經常在去皮或是切開後就開始變色，，其實在前置作業時只要多一個步驟，就能讓烹煮出來的成品顏色更加完美：
蓮藕：削完皮立即「泡水」可防止變黑。
馬鈴薯：削好皮「泡水」，可讓馬鈴薯較白淨同時去除多餘澱粉。
絲瓜：切好「泡鹽水」可防止煮熟變黑。
牛蒡：切絲後「泡醋水」防止變色（亦可食鹽水1大匙15g加1公升礦泉水）。
茄子：切好「先過油（先用高溫的油去炸過的意思）」可保持原本漂亮的顏色。
雖然這5種蔬果在烹煮前多一小步驟能讓食材看起來更新鮮，不過最好的方式就是即將下鍋前再切或削皮，並且立刻料理，這樣不僅能讓煮起來的成品看起來更美味可口，也不會流失部分營養！網友看了也表示：「小知識，但很適合料理新手的我」、「謝謝分享！」、「實用喔，感謝」、「好讚，長知識了」。（編輯：陳珮瑜）