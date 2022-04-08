男星一夜情下體消失「6天沒接回會死」 父飆車找《雞》
日本電影《急急復雞雞》是導演上田慎一郎構思10年的瘋狂新作，片中尺度無極限，除了男主角皆川暢二全裸上陣，真實「銀色夫妻」渡邊裕之、原日出子演出男主角失聯多年的父母，兩人面對離家多年的兒子突然返家，覺得欣喜又生氣，父親甚至熱血陪兒子飆車「補G」，笑果十足。
渡邊裕之透露是導演的粉絲，因此答應演出，而原日出子是被導演說服參演，她笑說：「我只知道渡邊很喜歡導演的作品，因此我對導演也很好奇，其實《急急復雞雞》開拍前很多細節我都不太清楚，以為是部有趣的公路電影，就同意加入演出了。」
渡邊裕之是日本知名的綠葉演員，但他最有名的事蹟是2007年曾在高速公路邊，熱心救了一位意外翻車受困車裡的司機，渡邊先報警，並靠著自己的力氣把司機救出車外，英勇事蹟在2009年成為他與太太首次合作扮演夫妻的《雪之花》靈感來源；《急急復雞雞》是他們二度合作演夫妻，兩人都覺得格外有意思。
《急急復雞雞》劇情描述田上晃（皆川暢二 飾）是事業有成的app老闆，他白天打拚事業，晚上找陌生女人一夜情，在某次深夜激情後，下體突然失蹤，醫生看不出異狀束手無策。田上晃意外看到神祕網站「波普蘭互助會」，發現不只他一個人「GG消失」。波普蘭的會長告訴他們，GG有了自己的意識，正以高速200公里在天空飛行，6天之內沒有找回來，GG就會死亡。《急急復雞雞》4月22日在台上映。