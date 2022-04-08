池邊挖出「外星生物」？網嗨喊發財了 內行淚勸：會出事
許多路邊、池塘邊常是各種小動物的棲息地，近日一名網友就分享，某天在池塘邊發現「外表乾燥、內裏濕潤」，看起來像是一團泡沫的不明物體，因此好奇的將它取下，並尋求其他網友解答，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆系知識家」發文提到，自己在某個池塘邊的角落，發現一團離水面約2-3公分高，看起來像是一團泡沫的物體，將它取下後，發現表面是乾的，撥開裡面是濕潤的，細看內部甚至有一顆顆小小黃色的顆粒，原PO表示，該水池裡只有朱文錦，其他什麼都沒有，希望網友能解答。
貼文一出，許多網友留言，「這是太歲，很稀少的」、「如果是太歲就賺大了」、「肉靈芝，發財了啦」、「太歲？這是一種目前沒有完整科學解答的菌類，牠們會聚在一起，而且無限增生，吃起來的口感聽說像肉」、「這是傳說中的太歲嗎？」、「好像外星生物」。
不過，也有內行解答，「這是蛙類的卵泡吧」、「樹蛙蛋，目測為台北樹蛙或莫氏樹蛙」、「一堆生命快放回去，小蝌蚪需要在水裡才能活」、「你是不是把人家的孩子全滅了」、「感覺是蛙或蟾蜍卵，如果是外來種，就要快滅」、「出事了，是不是殺生了啊？」
至於許多人提到的肉靈芝，俗稱太歲，其組成物至今未明，存在、作用和影響在生物學界始終有爭議，一般發現者皆形容像是肉塊，中國不少業餘研究者認為，這種「太歲」就是古代傳說中從地下挖出來的太歲神，不過真相為何目前無法判斷。（編輯：張志浩）