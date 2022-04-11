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特企／台北市商業會聯合氣候發展智庫　迎接零碳排時代！

▲台北市商業會與國際氣候發展智庫舉行記者會，由台北市商業會吳發添理事長與國際氣候發展智庫趙恭岳執行長共同主持。（圖／資料照片）
▲台北市商業會與國際氣候發展智庫舉行記者會，由台北市商業會吳發添理事長與國際氣候發展智庫趙恭岳執行長共同主持。（圖／資料照片）

本報訊

2022-04-11 14:07:30

為協助國內企業達到政府宣誓的2050淨零排放國際標準，台北市商業會與國際氣候發展智庫ICDI合作推出商業氣候發展管理師專業培訓課程，委請綠創策略學院擔任執行單位，邀請台灣大學生物多樣性中心、淡江大學、東吳大學商學院、大同大學設計學院等策略合作共同開課，以具體行動幫助企業加速產業轉型接軌國際，迎接淨零排放時代來臨。

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本(11)日上午11時，台北市商業會與國際氣候發展智庫舉行記者會，由台北市商業會吳發添理事長與國際氣候發展智庫趙恭岳執行長共同主持。台北市商業會吳發添理事長表示：ESG所代表的永續環境、社會責任、公司治理，已成為國際經濟發展重要課題。當淨零排放成為全球產業議題時，台灣是以出口為導向之經濟體，必需正視國際趨勢變化。台北市商業會為協助國內產業提升競爭力，主動結合業界最佳團隊，推出ESG及國際ISO證照等系列教育訓練課程，為產業界提早培訓人才，及早規劃解決方案，以減少未來之衝擊。

國際氣候發展智庫趙恭岳執行長指出，在2021年聯合國氣候變遷大會(COP26)中，2050淨零碳排已成為全球共識，我國金融監督管理委員會日前宣布：上市（櫃）公司應於5年內完成碳盤查，未來亦將於報告書中揭露氣候風險；國家發展委員會於上個月正式公布：「2050淨零排放政策路徑藍圖」，國內產業落實淨零轉型，已勢在必行，刻不容緩。

趙恭岳執行長表示，商業氣候發展管理師專業培訓課程是結合政策趨勢與實務操作的證照課程，希望透過模組化及跨領域結合，提供產業界實際幫助。以ESG精華班為基礎，搭配各合作大學開設之核心特色課程：台灣大學生物多樣性中心-瞭解碳排、碳匯、碳權、碳交易與能源議題，淡江大學-國內外環境法規與因應對策，東吳大學商學院-氣候金融與永續投資趨勢、國際企業氣候治理(TCFD)相關法規與ESG推動策略，大同大學設計學院 -環境策略、能源管理、品牌創新設計等。各班次將於4月中旬開始陸續開課，學員全部上完課程通過測驗，可取得商業氣候發展管理師證照，個別課程完成可獲得商業氣候發展專業人員培訓時數證明，提供國內產業升級與轉型具體可行的作法。

台北市商業會產業發展委員會孫因主委認為，綠色供應鏈已成為當前全球經濟發展主流，台北市商業會配合政府政策，邀請國際氣候發展智庫合作並委由綠創策略學院專業團隊執行，開辦此次課程培訓業界專業人才，未來企業可先內部自我轉型強化體質，進而結合上下游供應鏈，擴大市場規模，將能有效提升企業競爭力。 

台北市商業會將於4月15日，首先推出以企業人士為對象之「ESG 精華班」。課程內容含括國際氣候議題與政策發展趨勢對企業供應鏈之影響、國際碳權管理與買賣現況、未來氣候金融趨勢與法規治理、獨立董事與企業氣候治理必備專業等重要課題。4月25日，接續也將因應產業需求推出ISO國際認證課程，如「ISO 14001:2015環境管理系統內部稽核員訓練課程」，或是碳盤查ISO認證等，讓企業內部稽核與主管部門人員，深入瞭解環境管理系統內部稽核運作機制與功能。以上班次，均自即日起接受報名。

未來課程將會持續關注國際相關政策現況，檢視國內法規要求，規劃符合國內企業所需之系列課程，歡迎企業人士報名。

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