把握腦中風急救後送黃金時間　揭曉「影響預後關鍵」

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曾弘斌主任表示，第一次中風的病人，在中風一個月後的失能比例逾六成，其中半癱瘓佔了50％、認知障礙佔了46％，且失能後衍生出的家庭照護支出，包含每月需支付的照護服務費（看護、日間照顧中心、看護機構等）、照護材料費（尿布、營養品、醫療用品等），以及醫療器材（氧氣機、蒸痰機、復健器材）、輔具（輪椅、氣墊、電動床）、 無障礙環境設施（扶手、特殊衛浴）等支出，費用可高達100萬元，無論是精神上或經濟上的壓力，都將成為每個家庭難以避免的重擔，因此若能及早治療，病人預後越好，家屬的負擔也比較有可能減輕。
緊急送醫只是第一步 治療選擇提升預後狀況
不只腦中風病發後的就醫時間關係著病患的預後狀況，腦中風病患送醫後，治療有時效性（健保給付靜脈血栓溶解治療收案條件必須在明確中風時間3小時內）、診斷到治療也有許多步驟。曾弘斌主任強調，緊急送醫只是第一步，送醫時，若能及早辨識、正確啟動派遣、施作緊急救護，以及透過單張，讓家屬在救護車上快速了解可能遇到的中風治療選擇，將加快後續到醫院治療的流程。
多方共同努力 不延誤治療黃金期
曾弘斌主任以缺血性腦中風的動脈取栓治療為例，除了醫師本身須取得認證資格之外，病患到院後，也須完成相關腦中風緊急處置訓練，且能24小時待命的醫療團隊配合執行，才不會讓後續的轉院與轉院後的重複評估，耽誤治療時間。
此外，因應腦中風分秒必爭的緊急就醫特殊性，台灣腦中風學會、台灣急診醫學會、台灣神經醫學會也共同發展救護車上衛教單張，協助家屬在救護車上就能對中風治療略知一二，加快後續的急救流程。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53345
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