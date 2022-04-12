COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

把握腦中風急救後送黃金時間　揭曉「影響預後關鍵」

把握腦中風急救後送黃金時間　揭曉「影響預後關鍵」
把握腦中風急救後送黃金時間　揭曉「影響預後關鍵」

健康醫療網

2022-04-12 11:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】腦中風急救送醫和一般急症的急救送醫有所不同，羅東博愛醫院神經內科曾弘斌主任與高志堅醫師受邀至宜蘭地區消防隊，針對腦中風急救的特殊性，為打火兄弟們進行教育講座。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中風失能比例逾６成　家庭負擔沉重

曾弘斌主任表示，第一次中風的病人，在中風一個月後的失能比例逾六成，其中半癱瘓佔了50％、認知障礙佔了46％，且失能後衍生出的家庭照護支出，包含每月需支付的照護服務費（看護、日間照顧中心、看護機構等）、照護材料費（尿布、營養品、醫療用品等），以及醫療器材（氧氣機、蒸痰機、復健器材）、輔具（輪椅、氣墊、電動床）、 無障礙環境設施（扶手、特殊衛浴）等支出，費用可高達100萬元，無論是精神上或經濟上的壓力，都將成為每個家庭難以避免的重擔，因此若能及早治療，病人預後越好，家屬的負擔也比較有可能減輕。

緊急送醫只是第一步　治療選擇提升預後狀況

不只腦中風病發後的就醫時間關係著病患的預後狀況，腦中風病患送醫後，治療有時效性（健保給付靜脈血栓溶解治療收案條件必須在明確中風時間3小時內）、診斷到治療也有許多步驟。曾弘斌主任強調，緊急送醫只是第一步，送醫時，若能及早辨識、正確啟動派遣、施作緊急救護，以及透過單張，讓家屬在救護車上快速了解可能遇到的中風治療選擇，將加快後續到醫院治療的流程。

多方共同努力　不延誤治療黃金期

曾弘斌主任以缺血性腦中風的動脈取栓治療為例，除了醫師本身須取得認證資格之外，病患到院後，也須完成相關腦中風緊急處置訓練，且能24小時待命的醫療團隊配合執行，才不會讓後續的轉院與轉院後的重複評估，耽誤治療時間。

此外，因應腦中風分秒必爭的緊急就醫特殊性，台灣腦中風學會、台灣急診醫學會、台灣神經醫學會也共同發展救護車上衛教單張，協助家屬在救護車上就能對中風治療略知一二，加快後續的急救流程。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53345

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

嗅覺異常、便秘竟是帕金森氏症早期症狀　十大症狀自我測驗

上海再增2.3萬病例　美國下令所有非必要政府雇員離開

三陰性乳癌友時刻不安　新藥發展提供治療新希望

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀