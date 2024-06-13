網紅廚師與2女陳屍旅館！「遺書內容」曝光　友人發現已來不及

我是廣告 請繼續往下閱讀
該網紅廚師提到「從一月分手到現在，我試著要讓自己振作，想要挽回卻不敢挽回，我嘗試讓自己變成一個很糟糕的人，然後也確實我變成很糟糕的人了，但這半年的日子，其實讓我的憂鬱症變本加厲，我讓自己封閉，我想說的是我真的累了。」
網紅廚師與2女陳屍旅館！友人悲憤不捨：誰准你提前登出
而在IG貼文發布之後，方男隨後也傳出死訊，不少友人悲憤的到他臉書哀悼表示：「你不難過了，當一個開心的天使吧！謝謝你是一個溫暖又熱情的人」、「你真卑鄙，誰准你提前外掛登出，記住了，以後你一樣要還回你許給我的諾言，我會記下幾輩子，然後我的婚禮我會大吃特吃，不給你留雞腿」言語中透露滿滿不捨。
根據警方初步調查，死者方男與2名女子是近期在網路上認識，11日相約到旅館見面，因逾時未退房，且房務人員敲門沒回應，因此報警，沒想到進門後3人都已明顯死亡，3人都有留下遺書，一女曾抱怨家人對她不好；另一女則因前段時間丈夫過世，情緒相當低落，相關細節還要進一步調查。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995