新冠又來了！「10發燒8確診」前線醫憂有隱藏黑數　最初2症狀回歸

網紅廚師與2女陳屍旅館！「遺書內容」曝光　友人發現已來不及

▲高雄市鹽埕區一間旅館（11）日驚傳命案，警方獲報到場時，發現房間內一共有1男2女陳屍在裡面。（示意圖／翻攝Pexels）
▲高雄市鹽埕區一間旅館（11）日驚傳命案，警方獲報到場時，發現房間內一共有1男2女陳屍在裡面。（示意圖／翻攝Pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

高雄市鹽埕區一間旅館（11）日驚傳命案，警方獲報到場時，發現房間內一共有1男2女陳屍在裡面，現場也遺留遺書，其中男子是一位在網路上小有名氣的網紅廚師，曾經出過書教大家做菜，消息曝光之後，方男的社群也被找出，發現他早已是做好準備要輕生，許多親朋好友也到他臉書哀悼表示：「誰准你提早登出！」

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該位網紅廚師擔任某精品餐廳的主廚，也曾經出美食書、上節目教做菜，在社群上小有人氣，沒想到日前他在IG上面寫下「這是我提早設定發文的功能，當你們看到這個貼文的時候，其實大概率我應該也順利離開了，原諒我的不告而別。」

該網紅廚師提到「從一月分手到現在，我試著要讓自己振作，想要挽回卻不敢挽回，我嘗試讓自己變成一個很糟糕的人，然後也確實我變成很糟糕的人了，但這半年的日子，其實讓我的憂鬱症變本加厲，我讓自己封閉，我想說的是我真的累了。」

▲空姐入住第一件事就是確認房間內沒有任何異樣，包含檢查床單、電視、冰箱、插座等地方，其中她認為最多人忽略的角落就是床底下。（示意圖，非當事照／取自unsplash）
▲高雄市鹽埕區日前發生一起命案，1男2女陳屍在旅館內，其中男生身分為網紅廚師，生前在IG留下遺書曝光。（示意圖／取自unsplash）
網紅廚師與2女陳屍旅館！友人悲憤不捨：誰准你提前登出

而在IG貼文發布之後，方男隨後也傳出死訊，不少友人悲憤的到他臉書哀悼表示：「你不難過了，當一個開心的天使吧！謝謝你是一個溫暖又熱情的人」、「你真卑鄙，誰准你提前外掛登出，記住了，以後你一樣要還回你許給我的諾言，我會記下幾輩子，然後我的婚禮我會大吃特吃，不給你留雞腿」言語中透露滿滿不捨。

根據警方初步調查，死者方男與2名女子是近期在網路上認識，11日相約到旅館見面，因逾時未退房，且房務人員敲門沒回應，因此報警，沒想到進門後3人都已明顯死亡，3人都有留下遺書，一女曾抱怨家人對她不好；另一女則因前段時間丈夫過世，情緒相當低落，相關細節還要進一步調查。

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