音檔曝光！接淡水河渡船業者報案 海巡竟問「你那邊是哪裡？」
北部海域9日發生陸籍快艇直衝淡水河口進入淡水漁人碼頭的事件，該船進入淡水河後，直到與交通船發生擦撞後，海巡署才在漁人碼頭上攔截逮人，海巡失靈長達30分鐘；海巡署坦言疏失，一口氣懲處10名官兵。而渡船頭業者報案錄音檔也曝光，海巡竟然還問「請問你那邊是哪裡？」
記者王德蓉／綜合報導
海巡署11日發布新聞稿指出，6月9日9時許海巡署第三巡防區指揮部沙崙雷達，於淡水外海6浬發現並鎖定1艘可疑船舶，隨即通報北部分署第八岸巡隊淡水第二漁港及八里安檢所加強監控及應處。淡水第二漁港安檢所人員抵達現場後，發現該船駕駛為1名中國籍男性，隨即當場將該中國籍男性逮捕，押返安檢所實施進一步調查，並釐清來台方式、管道及目的，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」及「入出國及移民法」移送臺灣士林地方檢察署偵辦。
新聞稿稱，該案沙崙雷達操作員於淡水外海6浬即鎖定該目標，惟將其誤判為一般返港作業之國籍漁船，雖有通報淡水第二漁港及八里安檢所人員實施目標辨識，惟未及時調派巡防艇前往攔截登檢；另八里安檢所辨識該船為非我國籍漁船後，未於第一時間通報查緝，相關人員確有疏失，本署已依規定追究相關人員疏失責任。
根據《TVBS》報導，渡船頭業者報案錄音檔曝光，業者報案時表示「喂你好，我們這邊是OO渡船頭這邊的，有從大陸過來的，開著小船過來，福建過來的，偷渡過來，撞到我們的船，我們是有報警處理，警察說叫你們海巡過來處理這樣」，但海巡竟問「請問你那邊是哪裡？」業者回答「OO渡船頭這邊，淡水河這邊，淡水河。」