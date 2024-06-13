冼迪琦為何紅不起來？粉絲點出2大原因「有料沒在露」慘輸林襄
中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員冼迪琦（小迪）過去曾是女團AKB48 Team TP的人氣成員，後來從香港來到台灣發展，成為啦啦隊女神。近期啦啦隊火紅的女孩包含林襄、李多慧、一粒，各個人氣直線狂飆，代言接不停，網友不禁疑惑「為何冼迪琦紅不起來？」引發網友熱議，並統整出兩大原因名字沒記憶點、身材好卻不常露。
記者薛羽彤／綜合報導
近日有網友在PTT八卦版發問，「冼迪琦怎麼紅不起來？」原PO表示之前有人預言冼迪琦會紅，但今年都過去一半，仍不見起色，「我看她長得還滿清秀的，但就比較沒有記憶點，不像林襄。」原PO還猜測是冼迪琦拍照姿勢怪異，才無法爆紅，「超討厭這姿勢，她的IG一堆這個姿勢！這什麼奇怪姿勢啦！」
貼文一出，網友開始分析原因，「改叫洗衣服吧，名字印象不夠強」、「公關公司沒有炒作她吧」、「估計是沒露」、「她很有料啊，只是很少露」、「名字不好聽」、「名字取錯吧，給人投機感的人設」、「名字太鳥聽了很倒彈」、「只會擺拍跳健康操的啦啦隊要多紅？」此外，原PO卻將「冼」打成「洗」，遭到其他網友砲轟，「冼啦！你都看ig了還打錯」、「連人家名字都搞不清楚。」
25歲的冼迪琦出身香港，從小就參與戲劇演出，2018年加入AKB48，離開團體後，去年9月加入中信兄弟的啦啦隊當Passion Sisters，被稱為「峮峮接班人」。冼迪琦IG擁有25萬人追蹤，還有過女團背景不輸其他啦啦隊女孩，不過卻沒能一炮而紅，許多網友則猜測是名字沒記憶點、身材好卻不常露，兩大原因所致。