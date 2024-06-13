直播遭鄰居抗議！丁特脫口「溢價200萬買下你家」 房價金額曝光
實況主「丁特」近日在家中開啟直播並與粉絲們互動，沒想到竟突然傳出劇烈的敲門聲響，因爲樓下住戶不滿丁特在直播時發出的音量過大，認為他的行為已經影響到他們的日常起居，樓下鄰居受不了只好親自來向他反應。而丁特在11日晚上則透過直播表示，自己已經跟鄰居表示：「願意溢價200萬把你家房子買下來。」，並給對方免費住半年一邊找新家，掀起不少網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
丁特透露自己已經花費超過70萬元裝設各種隔音設備，但樓下住戶依然沒辦法忍受他直播的音量，所以才會在10日直接上門抗議，雙方在直播當下也討論得相當激烈，並且說明各自的看法，丁特也向對方表明願意幫忙付一半施作隔音工程的費用，如果要他全出也沒關係，但就要跟鄰居約定好12點前不得報警等但書。
後來，丁特在11日的直播中表示，鄰居要求他「晚上不要直播」、「要直播就安靜」，讓他無奈坦言自己要工作不可能有辦法這樣配合，後來因為跟鄰居溝通遲遲沒辦法有達到共識，所以丁特便向鄰居表明：「願意溢價200萬買下你們的房子，再免費讓你們住半年、找新家。」丁特也直言：「這是我覺得我唯一能做的了，他們不接受也沒辦法，就只能互相折磨或是拿錄音檔去告我。」
根據《三立新聞網》報導，丁特住的社區目前一坪的成交均價約46.3萬，不計樓層、戶型的話，鄰居48坪房子粗估總價為2225萬，如果再算上丁特提到的溢價200萬，屆時丁特買下樓下鄰居房子的價格大約會落在2425萬左右。