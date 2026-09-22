本周LINE免費貼圖更新！官方貼圖小舖今（22）日上架「蘇蘇柴」全新免費貼圖，集結「中秋快樂、老師辛苦了」應景節慶圖案；《NOWNEWS今日新聞》又找出1組架上沒有的隱藏版貼圖，「白蘿蔔小小胖」可愛不用錢，共計20組貼圖全部免費下載，快打包最新早安貼圖、晚安貼圖。

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🟡「免費貼圖小舖」9月22日最新上架

📍LINE禮物 × 蘇蘇柴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/22
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 蘇蘇柴」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 蘇蘇柴」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」免費貼圖專區 

📍LINE購物夯話題×白蘿蔔小小胖職場篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/16
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題×白蘿蔔小小胖職場篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題×白蘿蔔小小胖職場篇」。（圖／取自LINE）
📍ATG Games官方戰神賽特與奈芙蒂絲<日常篇>（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：180天
取得條件：無條件下載

▲LINE免費貼圖「ATG Games官方戰神賽特與奈芙蒂絲<日常篇>」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「ATG Games官方戰神賽特與奈芙蒂絲<日常篇>」。（圖／取自LINE）
📍tibit 全能應援（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：180天
取得條件：無條件下載

▲LINE免費貼圖「tibit 全能應援」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「tibit 全能應援」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店×小狗狗波比（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/11
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×小狗狗波比」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×小狗狗波比」。（圖／取自LINE）
📍A22機器人官方LINE貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/11
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「A22機器人官方LINE貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「A22機器人官方LINE貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 酷力幫（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/09
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 酷力幫」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 酷力幫」。（圖／取自LINE）
📍喋無停的粟鳥仔和山麻雀姊仔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「喋無停的粟鳥仔和山麻雀姊仔」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「喋無停的粟鳥仔和山麻雀姊仔」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 棉花糖汪汪（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/03
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 棉花糖汪汪」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 棉花糖汪汪」。（圖／取自LINE）
📍喔熊×可愛大王 揪你趴趴走（⬇️點此下載）
下載期限：2026/09/27
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「喔熊×可愛大王 揪你趴趴走」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「喔熊×可愛大王 揪你趴趴走」。（圖／取自LINE）
📍Fubon + 無所不在的錢包小精靈PLUS（⬇️點此下載）
下載期限：2026/09/24
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「Fubon + 無所不在的錢包小精靈PLUS」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「Fubon + 無所不在的錢包小精靈PLUS」。（圖／取自LINE）
🟡LINE「貼圖小舖」2026年9月免費貼圖整理

📍AH × 醜白兔 【免費療癒中秋節貼圖】（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「AH × 醜白兔 【免費療癒中秋節貼圖】」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「AH × 醜白兔 【免費療癒中秋節貼圖】」。（圖／取自LINE）
📍小沃同學會 × 大頭兒 滿滿元氣日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「小沃同學會 × 大頭兒 滿滿元氣日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「小沃同學會 × 大頭兒 滿滿元氣日常」。（圖／取自LINE）
📍歡迎來到香奈兒的世界（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「歡迎來到香奈兒的世界」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「歡迎來到香奈兒的世界」。（圖／取自LINE）
📍LINE Premium × ㄅㄅㄐ（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE Premium × ㄅㄅㄐ」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE Premium × ㄅㄅㄐ」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播×咪咪（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/08
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物直播×咪咪」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播×咪咪」。（圖／取自LINE）
📍臺灣企銀×怪奇事物所：Hokii上班真心話（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/01
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「臺灣企銀×怪奇事物所：Hokii上班真心話」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「臺灣企銀×怪奇事物所：Hokii上班真心話」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 可可與小魯（⬇️點此下載）
下載期限：2026/09/30
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 可可與小魯」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 可可與小魯」。（圖／取自LINE）
📍必須動起來！Richart的3D超實用日常必備!（⬇️點此下載）
下載期限：2026/09/24
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「必須動起來！Richart的3D超實用日常必備!」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「必須動起來！Richart的3D超實用日常必備!」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物夯話題 × 柯基犬卡卡實用篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/09/24
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題 × 柯基犬卡卡實用篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題 × 柯基犬卡卡實用篇」。（圖／取自LINE）
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黃韻文編輯記者

主責零售通路／品牌、美食旅遊、3C科技、電玩動漫、醫藥保健、家居房產、新奇網搜，新聞稿歡迎寄至 yunwenhuang@gamania.com
　
媒體資歷至今16年，《電腦DIY》雜誌2年期間累積專題採寫能力；隨後於《蘋果日...