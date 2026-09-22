底特律老虎隊結束客場之旅後，今（22）日回到主場迎戰華盛頓國民，「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）也將繼續挑戰個人新人球季紀錄。李灝宇目前本季已累積80支安打、10轟、45分打點，打擊率2成62，其中10轟已刷新台灣球員大聯盟單季紀錄。今日MLB僅安排3場比賽，除了老虎對國民之外，藍鳥作客金鶯、雙城交手巨人也將登場。以下《NOWNEWS》整理9月22日MLB完整賽程、焦點賽事與台灣區轉播資訊。
李灝宇80安、10轟雙創台將新猷 新人球季剩最後衝刺
李灝宇本季正式站上大聯盟後，不斷改寫台灣野手紀錄，目前108場出賽累積305打數80安，包括16支二壘安打、2支三壘安打與10支全壘打，貢獻45分打點、38得分，打擊三圍為.262/.317/.426，OPS為.744。
其中李灝宇日前對白襪演出單場5打數4安打，並在第8局轟出追平兩分砲，不但成為史上首位單季敲出雙位數全壘打的台灣大聯盟球員，也刷新台灣球員單場4安紀錄。原先張育成在2021年締造的單季9轟紀錄，也正式被李灝宇超越。
李灝宇本季早已超越張育成保持的台灣球員單季54安紀錄，如今安打數推進至80支，首個大聯盟球季已同時握有台灣球員單季安打與全壘打紀錄。
老虎回主場迎國民 萊恩迎底特律首秀
老虎剛結束7場客場之旅，最後一戰以1：8敗給芝加哥白襪，4連戰僅拿下1勝3敗，目前戰績73勝83敗；接下來回到Comerica Park迎戰同為73勝83敗的國民，展開本季倒數第2個系列賽。
老虎此役推出右投萊恩（River Ryan）先發，他是在季中史庫柏（Tarik Skubal）交易案中由道奇轉戰底特律的重要籌碼，此戰將是加盟老虎後首度在大聯盟登板。萊恩此前在3A托利多2場出賽共投4.2局，防禦率3.86，但WHIP達1.71，實戰局數與用球數仍是觀察重點。
國民則推出左投赫茲（DJ Herz），這同樣是他2026年首度登上大聯盟。赫茲歷經Tommy John手術復健後，今年8月重返實戰，最近6場小聯盟先發共投17局、防禦率4.24，最後一次登板已拉高至65球，預計此役仍不會負擔太長局數。值得一提的是，兩名投手都是自2024年後首度站上大聯盟投手丘，也讓本場比賽多了一層意義。
李灝宇2026年球季目前數據
國民、老虎先發投手對決
9月22日 MLB完整賽程表（台灣時間）
2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常於週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：提供MLB例行賽至季後賽轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，部分週末場次提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：可透過中華電信MOD收看，提供多場MLB轉播。
📍Hami Video／ELTA.tv：手機、平板與電腦皆可觀看，並有MAX頻道提供更多場次。
📍Apple TV+：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。
📍MLB.TV：MLB官方付費串流平台，可觀看聯盟各隊賽事。
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李灝宇本季正式站上大聯盟後，不斷改寫台灣野手紀錄，目前108場出賽累積305打數80安，包括16支二壘安打、2支三壘安打與10支全壘打，貢獻45分打點、38得分，打擊三圍為.262/.317/.426，OPS為.744。
其中李灝宇日前對白襪演出單場5打數4安打，並在第8局轟出追平兩分砲，不但成為史上首位單季敲出雙位數全壘打的台灣大聯盟球員，也刷新台灣球員單場4安紀錄。原先張育成在2021年締造的單季9轟紀錄，也正式被李灝宇超越。
李灝宇本季早已超越張育成保持的台灣球員單季54安紀錄，如今安打數推進至80支，首個大聯盟球季已同時握有台灣球員單季安打與全壘打紀錄。
老虎剛結束7場客場之旅，最後一戰以1：8敗給芝加哥白襪，4連戰僅拿下1勝3敗，目前戰績73勝83敗；接下來回到Comerica Park迎戰同為73勝83敗的國民，展開本季倒數第2個系列賽。
老虎此役推出右投萊恩（River Ryan）先發，他是在季中史庫柏（Tarik Skubal）交易案中由道奇轉戰底特律的重要籌碼，此戰將是加盟老虎後首度在大聯盟登板。萊恩此前在3A托利多2場出賽共投4.2局，防禦率3.86，但WHIP達1.71，實戰局數與用球數仍是觀察重點。
國民則推出左投赫茲（DJ Herz），這同樣是他2026年首度登上大聯盟。赫茲歷經Tommy John手術復健後，今年8月重返實戰，最近6場小聯盟先發共投17局、防禦率4.24，最後一次登板已拉高至65球，預計此役仍不會負擔太長局數。值得一提的是，兩名投手都是自2024年後首度站上大聯盟投手丘，也讓本場比賽多了一層意義。
李灝宇2026年球季目前數據
|項目
|數據
|出賽
|108
|打數
|305
|安打
|80
|二壘安打
|16
|三壘安打
|2
|全壘打
|10
|打點
|45
|得分
|38
|保送
|26
|三振
|83
|盜壘
|2
|打擊率
|.262
|上壘率
|.317
|長打率
|.426
|OPS
|.744
|項目
|華盛頓國民（WSH）
|底特律老虎（DET）
|先發投手
|DJ Herz
|River Ryan
|投打習慣
|左投（LHP）
|右投（RHP）
|2026大聯盟出賽
|本季首戰
|本季首戰
|2024大聯盟成績
|19場、88.2局
|4場、20.1局
|2024 FIP
|3.71
|3.36
|開打時間
|客隊
|主隊
|先發投手對決
|06:35 AM
|多倫多藍鳥
|巴爾的摩金鶯
|Trey Yesavage vs. Shane Baz
|06:40 AM
|華盛頓國民
|底特律老虎（73-83）
|DJ Herz vs. River Ryan
|09:45 AM
|明尼蘇達雙城
|舊金山巨人
|Zebby Matthews vs. Blade Tidwell
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常於週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：提供MLB例行賽至季後賽轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，部分週末場次提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：可透過中華電信MOD收看，提供多場MLB轉播。
📍Hami Video／ELTA.tv：手機、平板與電腦皆可觀看，並有MAX頻道提供更多場次。
📍Apple TV+：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。
📍MLB.TV：MLB官方付費串流平台，可觀看聯盟各隊賽事。