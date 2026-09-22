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項目 數據 出賽 108 打數 305 安打 80 二壘安打 16 三壘安打 2 全壘打 10 打點 45 得分 38 保送 26 三振 83 盜壘 2 打擊率 .262 上壘率 .317 長打率 .426 OPS .744

項目 華盛頓國民（WSH） 底特律老虎（DET） 先發投手 DJ Herz River Ryan 投打習慣 左投（LHP） 右投（RHP） 2026大聯盟出賽 本季首戰 本季首戰 2024大聯盟成績 19場、88.2局 4場、20.1局 2024 FIP 3.71 3.36

開打時間 客隊 主隊 先發投手對決 06:35 AM 多倫多藍鳥 巴爾的摩金鶯 Trey Yesavage vs. Shane Baz 06:40 AM 華盛頓國民 底特律老虎（73-83） DJ Herz vs. River Ryan 09:45 AM 明尼蘇達雙城 舊金山巨人 Zebby Matthews vs. Blade Tidwell

底特律老虎隊結束客場之旅後，今（22）日回到主場迎戰華盛頓國民，「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）也將繼續挑戰個人新人球季紀錄。李灝宇目前本季已累積80支安打、10轟、45分打點，打擊率2成62，其中10轟已刷新台灣球員大聯盟單季紀錄。今日MLB僅安排3場比賽，除了老虎對國民之外，藍鳥作客金鶯、雙城交手巨人也將登場。以下《NOWNEWS》整理9月22日MLB完整賽程、焦點賽事與台灣區轉播資訊。李灝宇本季正式站上大聯盟後，不斷改寫台灣野手紀錄，目前108場出賽累積305打數80安，包括16支二壘安打、2支三壘安打與10支全壘打，貢獻45分打點、38得分，打擊三圍為.262/.317/.426，OPS為.744。其中李灝宇日前對白襪演出單場5打數4安打，並在第8局轟出追平兩分砲，不但成為史上首位單季敲出雙位數全壘打的台灣大聯盟球員，也刷新台灣球員單場4安紀錄。原先張育成在2021年締造的單季9轟紀錄，也正式被李灝宇超越。李灝宇本季早已超越張育成保持的台灣球員單季54安紀錄，如今安打數推進至80支，首個大聯盟球季已同時握有台灣球員單季安打與全壘打紀錄。老虎剛結束7場客場之旅，最後一戰以1：8敗給芝加哥白襪，4連戰僅拿下1勝3敗，目前戰績73勝83敗；接下來回到Comerica Park迎戰同為73勝83敗的國民，展開本季倒數第2個系列賽。老虎此役推出右投萊恩（River Ryan）先發，他是在季中史庫柏（Tarik Skubal）交易案中由道奇轉戰底特律的重要籌碼，此戰將是加盟老虎後首度在大聯盟登板。萊恩此前在3A托利多2場出賽共投4.2局，防禦率3.86，但WHIP達1.71，實戰局數與用球數仍是觀察重點。國民則推出左投赫茲（DJ Herz），這同樣是他2026年首度登上大聯盟。赫茲歷經Tommy John手術復健後，今年8月重返實戰，最近6場小聯盟先發共投17局、防禦率4.24，最後一次登板已拉高至65球，預計此役仍不會負擔太長局數。值得一提的是，兩名投手都是自2024年後首度站上大聯盟投手丘，也讓本場比賽多了一層意義。：免費無線電視，通常於週末早晨轉播熱門賽事。：提供MLB例行賽至季後賽轉播與中文講評。：有線電視頻道，部分週末場次提供LIVE直播。：可透過中華電信MOD收看，提供多場MLB轉播。：手機、平板與電腦皆可觀看，並有MAX頻道提供更多場次。：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。：MLB官方付費串流平台，可觀看聯盟各隊賽事。