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全聯連20元紅茶都要上鎖！店員爆料上班內幕：很正常

為什麼宜蘭全聯的純喫茶要鎖起來，這年頭難道有什麼20元紅茶大盜嗎？

▲不少網友住家附近的全聯紅茶沒上鎖，倒是像是豆漿就有上防盜鎖，許多人開始曬出自家附近全聯上鎖的品項。（圖/Threads）

每間店上鎖的東西都不同！IKEA馬桶公告也挖出更離譜

只要有上鎖的平價物品，就是失竊率比較高的商品

▲別懷疑！各種用品都能上防盜鎖，全聯從雞蛋、香腸、醬油甚至便宜的麥香奶茶都要上鎖，這表示該商品是門市失竊率較高的單品，因此每間店上鎖的東西會不同。（圖/Threads）

IKEA時也曾經看到馬桶上貼出公告表示：「此處僅供展示用，廁所在5樓餐廳裡。」

▲IKEA時也曾經看到馬桶上貼出公告表示：「此處僅供展示用，廁所在5樓餐廳裡。」顯見就是真的有人直接上廁所在展示馬桶裡。（圖/Threads）

往往我們去逛賣場、超市、超商等販售通路時，總是會看到一些產品單價較高上了防盜鎖，然而近日有網友去逛全聯時就發現，架上價值20元的紅茶竟然也上鎖，讓他好奇怎麼連這種東西現在也要防盜，貼文引起廣大迴響。有不少全聯店員就出面爆內幕表示：「每間店上鎖的東西不同....地區性被偷最多的東西也不一樣。」也有人翻出過去家具品牌IKEA的馬桶公告提醒顧客廁所在幾樓，直呼：「每個規定背後都有一個更離譜的故事。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「我需要一個人跟我解釋一下，」由於通常通路會上鎖的東西都是高價單品，像是酒水類、3C商品等等，沒想到如今卻出現20元紅茶這種商品也要上防盜鎖，讓人感到匪夷所思。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「我家這裡是鎖雞蛋欸，好特別喔！」《NOWNEWS》記者也常常去逛住家附近的全聯，網友提到的東西都沒有上鎖，不過唯一有上鎖的東西則是「醬油」，有看到留言串也有少數婆媽也有遇到過。店員告訴記者，，在一般人眼中可能覺得這些東西要上鎖很荒唐，但就真的有人專門偷這些東西，像是瓶裝麥香奶茶、金莎巧克力他們也都有鎖過。「每一個離譜的規定背後，都有一個更離譜的故事」這句話也是真的！除了全聯上鎖便宜東西以外，有民眾去逛顯見就是真的有人直接上廁所在展示馬桶裡，店家才逼不得已貼出公告，什麼人都有，真的一點都不奇怪！