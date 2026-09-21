根據星巴克官網，9月21日周一開工咖啡優惠，uniopen聯名卡爽喝「星巴克買一送一有星冰樂」飲料好友分享，大杯55元起優惠菜單推薦。最新聯名Snoopy《花生漫畫》萬聖節Peanuts + Starbucks限定系列，今星禮程會員搶先收藏、全台門市明天9月22日開賣，搭配Woodstock糊塗塌客吸管的「史努比TOGO玻璃冷水杯」、綠圍裙絨毛娃娃等新品價格一覽。
星巴克：今買一送一大杯55元起！咖啡優惠有星冰樂 推薦菜單價格
今9月21日周一開喝「星巴克買一送一」咖啡優惠有星冰樂！活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS》幫大家算好星巴克優惠價格推薦：
◾️大杯「芒果火龍果檸檬星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️大杯「麝香葡萄風味氣泡飲」75元（兩杯優惠價150元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，並依各門市現貨為準；優惠不併用。
星巴克史努比聯名新品今9/21開賣！Snoopy玻璃杯、綠圍裙娃娃必搶
星巴克再度聯名史努比！推出秋日懷舊Peanuts + Starbucks限定聯名系列，呼應經典《花生漫畫》萬聖節南瓜特別篇《It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown》60週年。今9月21日星禮程會員搶先收藏，9月22日全台門市、線上門市同步開賣。
鐵粉必搶「26PEANUTS史努比TOGO玻璃冷水杯」1200元！玻璃史努比戴上南瓜色帽子、綠色圍巾，還搭配Woodstock糊塗塌客條紋吸管，超可愛圈粉到不行。還有「26PEANUTS馬克杯」750元、「PEANUTS不鏽鋼TOGO冷水杯」1300元、「PEANUTS不鏽鋼杯」1300元、「南瓜吊飾不鏽鋼杯」1300元、「PEANUTS TOGO冷水杯」950元等。
星巴克粉絲最關注化身店員的Snoopy絨毛玩偶「綠圍裙26PEANUTS娃娃」1200元，可當吊飾的「26PEANUTS鑰匙圈」吊飾700元、還有「26PEANUTS手提袋」650元，陪伴大家日常。
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今9月21日周一開喝「星巴克買一送一」咖啡優惠有星冰樂！活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
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◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️大杯「麝香葡萄風味氣泡飲」75元（兩杯優惠價150元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，並依各門市現貨為準；優惠不併用。
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星巴克再度聯名史努比！推出秋日懷舊Peanuts + Starbucks限定聯名系列，呼應經典《花生漫畫》萬聖節南瓜特別篇《It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown》60週年。今9月21日星禮程會員搶先收藏，9月22日全台門市、線上門市同步開賣。