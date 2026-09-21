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▲鐵人（左）曾與楊一展（右）登上節目《康熙來了》，大談超深厚的兄弟情。（圖／翻攝自康熙來了）

校園電視劇《麻辣鮮師》在2000年開播後，便成為許多觀眾的青春記憶。但曾經的熟面孔，如今也都境遇大不同。在劇中飾演「格格」的後藤希美子，在2016年因乳癌病逝，享年36歲，讓外界都非常震驚又不捨。而另一位飾演「鐵人」的演員郭鐵人，則一度轉向幕後，還曾當好友楊一展的經紀人。後藤希美子有著甜美外型與中日雙語優勢，在2001年以《麻辣鮮師》正式出道後迅速在演藝圈竄紅，成為新一代廣告及代言寵兒。她也曾到中國發展，與鄧超合作電視劇《浪漫的西街》，之後便逐漸淡出，回到日本嫁給當年一路相伴的經紀人Roger。不料幾年後噩耗降臨，後藤希美子在2018年驚傳已於2016年1月因乳癌過世，享年36歲，震驚娛樂圈。由於她生前從未向任何外人透露病情，因此在後事處理完近半年，在台友人才得知不幸消息，家屬也極力遵守後藤希美子想要低調的心願，不希望世人為她痛心。郭鐵人雖然在結束《麻辣鮮師》後，陸續有推出戲劇作品，但成績都平平，他也因此轉戰幕後，在2016年擔任好友楊一展的經紀人。而之所以會被外界知道，則是因為某次楊一展出席記者會時，被眼尖媒體發現在一旁為他打理一切的竟是鐵人，詢問之下才知近年鐵人星途不順，歷經「從主角演到配角，從配角演到沒角」，在反覆思考及掙扎後，決定轉入幕後，擔任好友經紀人。不過郭鐵人也沒有放棄演戲，坦言若是有戲劇邀約，他也不會排斥。而如今淡出幕前多年，鐵人也時常在IG曬出近況，不時看演唱會、電影、與家人朋友慶生聚餐，生活看起來過得非常愜意。