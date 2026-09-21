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▲2026年名古屋亞運棒球項目今日開打，中華隊首戰交手強敵韓國隊。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

⚾名古屋亞運中華隊賽程

日期 時間（台灣時間） 對戰 場地 9月21日 17：30 中華隊 vs 韓國 岡崎中央球場 9月22日 11：00 中華隊 vs 泰國 豊橋市民球場 9月23日 17：30 中華隊 vs 香港 豊橋市民球場 9月25日 17：30 B1 vs A1 豊橋市民球場 9月25日 17：30 B2 vs A2 岡崎中央球場 9月26日 17：30 B1 vs A2 豊橋市民球場 9月26日 17：30 A1 vs B2 岡崎中央球場 9月27日 11：00 銅牌戰 岡崎中央球場 9月27日 17：30 金牌戰 豊橋市民球場

⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs韓國隊基本資訊

⚾名古屋亞運棒球分組、賽事規則

⚾亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比

▲2026名古屋亞運棒球項目今日點燃戰火，中華隊推出20歲合庫小將林佾葳先發，對決「衛冕軍」韓國隊。（圖／中華棒協提供）

⚾亞運棒球中華隊過往戰績如何？

⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs韓國隊戰局分析

▲2026年名古屋亞運，棒球項目「台韓大戰」開打，韓國隊推出王牌郭斌先發。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs韓國隊陣容

📍韓國隊名單：（總教練：柳志炫）

⚾名古屋亞運棒球要去哪看？

收看管道 適用平台/頻道 支援裝置與說明 方案與轉播備註 電視頻道 中華電信MOD 電視機上盒（愛爾達體育1至4台，第200至203頻道） 適合家中已有MOD設備的觀眾，節目表請關注愛爾達官方公告。 東森電視 有線電視頻道 已開設2026亞運專區，完整轉播時刻表待官方進一步公布。 線上與行動平台 ELTA.tv 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 列入超值全餐保證內容：90天方案599元／180天方案999元／360天方案1899元（另有運動幣及期間限定優惠） Hami Video 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 可依個人需求選擇運動館等相關訂閱方案，隨時隨地追蹤賽事。

▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目今（21）日點燃戰火，目標隊史第2金的中華隊，首戰交手「衛冕軍」韓國隊，雙方在台灣時間下午17：30分於岡崎中央球場正面交鋒，被視為是分組龍頭的決定戰。韓國隊推出效力韓國職棒（KBO）斗山熊的明星投手郭斌先發，中華隊則出奇招，推出業餘成棒合作金庫20歲投手林佾葳先發對戰組合：中華隊 vs 韓國隊比賽時間：9月21日17：30（台灣時間）比賽場地：岡崎中央球場先發投手：中華隊（林佾葳，合作金庫）vs韓國隊（郭斌，斗山熊）A組：日本、中國、菲律賓、巴勒斯坦B組：台灣、韓國、香港、泰國🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制🚩晉級規則：預賽取分組前2名晉級複賽，複賽再取前2名進行金牌戰，後2名進行銅牌戰韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）日本：1金（1994）中華隊：1金（2006）自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。郭斌是韓職斗山熊明星投手，本季在KBO先發26場，拿下11勝7敗、防禦率2.26，155局的投球中送出186次三振、39次保送，最快球速160公里。郭斌曾在今年經典賽對中華隊中繼3.1局失1分，被鄭宗哲敲出陽春砲。首戰強碰韓國隊，中華隊走「奇兵」策略，推出年僅20歲的合庫投手林佾葳先發，讓韓媒直呼意外。林佾葳擁有不錯的變化球，加上水準之上的控球，是標準「讓打者打不好」的投手型態，過去曾有教練指出，林佾葳的投球風格，相當適合在短期國際賽先發。這場「台韓大戰」，被視為B組龍頭之戰，由於分組第1名可以帶著1勝優勢晉級複賽，也攸關金牌戰門票資格，因此首戰絕對是非贏不可得的比賽。投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）投手：金晉旭（樂天巨人）、金映祐（LG雙子）、趙丙炫（SSG登陸者）、吳源錫（KT巫師）、蘇珩準（KT巫師）、郭 彬（斗山熊）、裴燦昇（三星獅）、崔浚鏞（樂天巨人）、朴英賢（KT巫師）、成泳卓（起亞虎）、崔珉錫（斗山熊）捕手：金乾凞（培證英雄）、曺邢宇（SSG登陸者）內野手：文保景（LG雙子）、鄭俊宰（SSG登陸者）、金倒永（起亞虎）、金周元（NC恐龍）、盧施煥（韓華鷹）、李在賢（三星獅）、朴浚淳（斗山熊）外野手：朴在鉉（起亞虎）、文賢彬（韓華鷹）、金智讚（三星獅、尹棟熙（樂天巨人）