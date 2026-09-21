2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目今（21）日點燃戰火，目標隊史第2金的中華隊，首戰交手「衛冕軍」韓國隊，雙方在台灣時間下午17：30分於岡崎中央球場正面交鋒，被視為是分組龍頭的決定戰。韓國隊推出效力韓國職棒（KBO）斗山熊的明星投手郭斌先發，中華隊則出奇招，推出業餘成棒合作金庫20歲投手林佾葳先發。《NOWNEWS今日新聞》為您整理名古屋亞運棒球項目「賽程、先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍中華隊賽程
📍中華隊vs韓國隊基本資訊
📍名古屋亞運棒球分組、賽事規則
📍亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
📍亞運棒球中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs韓國隊陣容
📍名古屋亞運棒球要去哪看？
⚾名古屋亞運中華隊賽程
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs韓國隊基本資訊
對戰組合：中華隊 vs 韓國隊
比賽時間：9月21日17：30（台灣時間）
比賽場地：岡崎中央球場
先發投手：中華隊（林佾葳，合作金庫）vs韓國隊（郭斌，斗山熊）
⚾名古屋亞運棒球分組、賽事規則
A組：日本、中國、菲律賓、巴勒斯坦
B組：台灣、韓國、香港、泰國
🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）
🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制
🚩晉級規則：預賽取分組前2名晉級複賽，複賽再取前2名進行金牌戰，後2名進行銅牌戰
⚾亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）
日本：1金（1994）
中華隊：1金（2006）
自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。
⚾亞運棒球中華隊過往戰績如何？
棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。
2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs韓國隊戰局分析
🚩韓國隊推出王牌郭斌先發：郭斌是韓職斗山熊明星投手，本季在KBO先發26場，拿下11勝7敗、防禦率2.26，155局的投球中送出186次三振、39次保送，最快球速160公里。郭斌曾在今年經典賽對中華隊中繼3.1局失1分，被鄭宗哲敲出陽春砲。
🚩中華隊林佾葳扮演「奇兵」：首戰強碰韓國隊，中華隊走「奇兵」策略，推出年僅20歲的合庫投手林佾葳先發，讓韓媒直呼意外。林佾葳擁有不錯的變化球，加上水準之上的控球，是標準「讓打者打不好」的投手型態，過去曾有教練指出，林佾葳的投球風格，相當適合在短期國際賽先發。
🚩首戰贏球重要性：這場「台韓大戰」，被視為B組龍頭之戰，由於分組第1名可以帶著1勝優勢晉級複賽，也攸關金牌戰門票資格，因此首戰絕對是非贏不可得的比賽。
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs韓國隊陣容
📍中華隊隊名單：（總教練：湯登凱）
投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）
捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）
內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）
外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）
📍韓國隊名單：（總教練：柳志炫）
投手：金晉旭（樂天巨人）、金映祐（LG雙子）、趙丙炫（SSG登陸者）、吳源錫（KT巫師）、蘇珩準（KT巫師）、郭 彬（斗山熊）、裴燦昇（三星獅）、崔浚鏞（樂天巨人）、朴英賢（KT巫師）、成泳卓（起亞虎）、崔珉錫（斗山熊）
捕手：金乾凞（培證英雄）、曺邢宇（SSG登陸者）
內野手：文保景（LG雙子）、鄭俊宰（SSG登陸者）、金倒永（起亞虎）、金周元（NC恐龍）、盧施煥（韓華鷹）、李在賢（三星獅）、朴浚淳（斗山熊）
外野手：朴在鉉（起亞虎）、文賢彬（韓華鷹）、金智讚（三星獅、尹棟熙（樂天巨人）
⚾名古屋亞運棒球要去哪看？
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📍中華隊賽程
📍中華隊vs韓國隊基本資訊
📍名古屋亞運棒球分組、賽事規則
📍亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
📍亞運棒球中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs韓國隊陣容
📍名古屋亞運棒球要去哪看？
|日期
|時間（台灣時間）
|對戰
|場地
|9月21日
|17：30
|中華隊 vs 韓國
|岡崎中央球場
|9月22日
|11：00
|中華隊 vs 泰國
|豊橋市民球場
|9月23日
|17：30
|中華隊 vs 香港
|豊橋市民球場
|9月25日
|17：30
|B1 vs A1
|豊橋市民球場
|9月25日
|17：30
|B2 vs A2
|岡崎中央球場
|9月26日
|17：30
|B1 vs A2
|豊橋市民球場
|9月26日
|17：30
|A1 vs B2
|岡崎中央球場
|9月27日
|11：00
|銅牌戰
|岡崎中央球場
|9月27日
|17：30
|金牌戰
|豊橋市民球場
對戰組合：中華隊 vs 韓國隊
比賽時間：9月21日17：30（台灣時間）
比賽場地：岡崎中央球場
先發投手：中華隊（林佾葳，合作金庫）vs韓國隊（郭斌，斗山熊）
⚾名古屋亞運棒球分組、賽事規則
A組：日本、中國、菲律賓、巴勒斯坦
B組：台灣、韓國、香港、泰國
🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）
🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制
🚩晉級規則：預賽取分組前2名晉級複賽，複賽再取前2名進行金牌戰，後2名進行銅牌戰
⚾亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）
日本：1金（1994）
中華隊：1金（2006）
自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。
棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。
2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs韓國隊戰局分析
🚩韓國隊推出王牌郭斌先發：郭斌是韓職斗山熊明星投手，本季在KBO先發26場，拿下11勝7敗、防禦率2.26，155局的投球中送出186次三振、39次保送，最快球速160公里。郭斌曾在今年經典賽對中華隊中繼3.1局失1分，被鄭宗哲敲出陽春砲。
🚩中華隊林佾葳扮演「奇兵」：首戰強碰韓國隊，中華隊走「奇兵」策略，推出年僅20歲的合庫投手林佾葳先發，讓韓媒直呼意外。林佾葳擁有不錯的變化球，加上水準之上的控球，是標準「讓打者打不好」的投手型態，過去曾有教練指出，林佾葳的投球風格，相當適合在短期國際賽先發。
🚩首戰贏球重要性：這場「台韓大戰」，被視為B組龍頭之戰，由於分組第1名可以帶著1勝優勢晉級複賽，也攸關金牌戰門票資格，因此首戰絕對是非贏不可得的比賽。
📍中華隊隊名單：（總教練：湯登凱）
投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）
捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）
內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）
外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）
📍韓國隊名單：（總教練：柳志炫）
投手：金晉旭（樂天巨人）、金映祐（LG雙子）、趙丙炫（SSG登陸者）、吳源錫（KT巫師）、蘇珩準（KT巫師）、郭 彬（斗山熊）、裴燦昇（三星獅）、崔浚鏞（樂天巨人）、朴英賢（KT巫師）、成泳卓（起亞虎）、崔珉錫（斗山熊）
捕手：金乾凞（培證英雄）、曺邢宇（SSG登陸者）
內野手：文保景（LG雙子）、鄭俊宰（SSG登陸者）、金倒永（起亞虎）、金周元（NC恐龍）、盧施煥（韓華鷹）、李在賢（三星獅）、朴浚淳（斗山熊）
外野手：朴在鉉（起亞虎）、文賢彬（韓華鷹）、金智讚（三星獅、尹棟熙（樂天巨人）
⚾名古屋亞運棒球要去哪看？
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