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▲太平洋高壓往南延伸的強弱，將會直接決定舒力基颱風生成後的路徑。（圖／賈新興提供）

舒力基颱風路徑分歧！歐洲模式偏南 AI模式估登陸

▲中秋連假前，台灣預計都偏向「秋老虎」的天氣型態，降雨較少，連假之後要特別留意颱風影響。（圖／賈新興提供）

舒力基恐中秋後襲台 賈新興估「至少中颱」

南海至菲律賓東方海面持續有低壓帶活動，賈新興表示，菲律賓東方熱帶系統最快周三（9月23日）增強為「舒力基颱風」，路徑主要往西北移動，後續有「偏南、偏北」2劇本，若高壓偏弱，不排除從巴士海峽通過甚至登陸台灣，最快中秋連假後期至開工期間影響台灣，強度也可能達中颱以上。賈新興指出，杜鵑颱風路徑持續北上，今天是對「東京以北」地區影響最大的時段。而南海至菲律賓東方海面，持續維持低壓帶狀態，尤其是菲律賓東方海面有熱帶系統發展，預估最快周三就會有新的颱風「舒力基」生成。針對舒力基颱風路徑，賈新興說明，近期太平洋高壓往南延伸，舒力基生成後將沿著南邊高壓邊緣往西移動，如果太平洋高壓較強、往南延伸較大，舒力基颱風整體路徑就會偏南，距離台灣較遠；但若太平洋高壓較弱、往南延伸較小，舒力基颱風整體路徑將偏北，不排除從巴士海峽通過，甚至有登陸台灣機會。賈新興提及，若觀察歐洲傳統物理模式，舒力基颱風路徑偏南，下周一傍晚外圍環流開始影響花東，下周二白天就會快速通過巴士海峽，期間南台灣會有較明顯雨勢；AI模式則較不樂觀，下周一傍晚外圍環流對花東造成影響後，下周二有登陸「台東南端或恆春」的可能。賈新興強調，由於舒力基颱風尚未生成，因此未來路徑還有許多變數，若對台灣造成影響，基本上就是「中秋連假後期到開工」這段時間；颱風強度部分，則是因為「季風環流」明顯，發展條件好，舒力基至少是中颱以上，甚至有機會上看強颱。賈新興也補充，今天到中秋連假，台灣預計都偏向「秋老虎」的天氣型態，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部平地及中部以北山區有零星短暫陣雨。