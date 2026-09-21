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颱風「杜鵑」持續逼近日本，21日進入對關東地區影響最明顯的階段。日本氣象廳資料顯示，颱風今天清晨位於八丈島西南方海域，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺、最大瞬間風速每秒50公尺，預計21日下午至晚間更接近關東甲信地區。綜合日媒報導，隨著颱風接近，伊豆群島和關東地區已普降暴雨，部分地區發布了4級危險警報，當局提醒民眾，需嚴防山崩、低窪地區洪水、河水氾濫及強風等災害，盡量避免於惡劣天候下外出。JR東日本已針對千葉縣及東京周邊多條路線實施計畫性停駛，外房線譽田至安房鴨川，預計21日下午2點左右起停駛至末班車；東金線下午3點起全線停駛，總武本線佐倉至成東等路段，則預計下午4點左右起停駛。JR東日本並提醒，22日首都圈部分路線，仍可能出現停駛或變更行駛區間等情形。空運方面，羽田、成田等東京主要機場同樣受到颱風影響。截至21日凌晨，日本主要航空公司已有多個國內航班宣布取消，約上萬名旅客受到影響，取消航班主要集中在21日下午至晚間。日本全日空航空表示，21日關東、東海及近畿地區的羽田、成田、八丈島及靜岡等機場，皆可能受到颱風影響，其中八丈島機場已確定全天航班取消。公路交通也受到豪雨與強風威脅。除了千葉部分地下道已實施預防性封閉，關東沿海部分道路也可能因高浪、積水或強風實施交通管制。隨著颱風持續接近，日本相關單位已提醒民眾，高速公路部分路段可能出現通行限制，交通壅塞情況或將進一步惡化。日本目前正值連假期間，原本就是旅遊及返鄉人潮較多的時段，颱風來襲進一步衝擊鐵路、航空與道路交通。日本媒體提醒，21日下午至晚間將是交通影響擴大的關鍵時段，民眾如有外出或長途移動計畫，應密切確認最新航班、列車及道路資訊。關東、千葉、伊豆諸島及靜岡等地已成為主要受影響區域，隨著颱風持續北上，鐵路停駛、航班取消及道路管制範圍，不排除進一步蔓延。