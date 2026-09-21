全民關注的「2027普發一萬」時間，最快要等到明年農曆春節前！不過，2026地方加碼的普發一萬，本週有花蓮光復鄉第二波 1 萬元振興禮金入帳。同時，花蓮縣萬榮鄉「每人現金 5000 元」今（21）日起也進入第二階段，發放地點移至鄉公所，到月底扣除假日僅剩最後 8 天可領。《NOWNEWS今日新聞》整理最新領取資格、地點與攜帶證件等注意事項！
🟡萬榮鄉每人5000元！發放資格與金額一次看
領取金額：每人新台幣 5,000 元整（一次性現金發放，注意逾期不再發放）。
領取資格：
115 年 5 月 26 日（含）以前設籍萬榮鄉，且發放當日仍設籍本鄉者。
115 年 9 月 30 日前（含）已出生，並完成出生登記之新生兒。
🟡萬榮鄉領取地點時間！地點與應備文件看這
發放時間與地點：
第一階段（9/18～9/19，09:00-16:00，各村發放）：已發放結束。
第二階段（9/21～9/30，09:00-12:00、13:00-16:00，不含假日）：萬榮鄉公所三樓（鄉民代表會）。
應備文件：
本人親領：身分證正本、印章、領取通知單。
代領未成年子女：委託書、戶口名簿影本、法定監護人身分證影本及印章、領取通知單。
非同戶親屬代領：相關委託書、身分證件、印章、領取通知單及村長證明書。
🟡光復鄉本週發一萬元！第二波入帳3460人受惠
除了萬榮鄉發放 5000 元現金外，花蓮縣光復鄉公所的振興禮金也積極發放中。光復鄉採「分村直撥入帳」方式，適用於 6 月 8 日至 8 月 10 日申請審核通過且戶籍在光復鄉的鄉親，每人可領 10,000 元：
首波（9/15 已撥款）：大平村、大馬村、大全村、大興村，發放約 2,960 萬元、受惠 2,960 人。
第二波（本週 9/21～9/24 撥款）：大同村、大進村、大安村、大華村，預計發放 3,460 萬元，造福約 3,460 位鄉親。
🟡資格與注意事項！戶籍限制與代領規範說明
兩鄉公所皆強調，振興禮金發放均有嚴格的戶籍與設籍時間限制。萬榮鄉公所特別提醒，符合資格但未列入名冊者，可於 9 月 30 日前檢附「個人詳細記事戶籍謄本」至公所辦理補發；非本人親領者務必提前至村辦公處完成委託表件蓋章初審，避免現場往返補件。
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領取金額：每人新台幣 5,000 元整（一次性現金發放，注意逾期不再發放）。
領取資格：
115 年 5 月 26 日（含）以前設籍萬榮鄉，且發放當日仍設籍本鄉者。
115 年 9 月 30 日前（含）已出生，並完成出生登記之新生兒。
發放時間與地點：
第一階段（9/18～9/19，09:00-16:00，各村發放）：已發放結束。
第二階段（9/21～9/30，09:00-12:00、13:00-16:00，不含假日）：萬榮鄉公所三樓（鄉民代表會）。
應備文件：
本人親領：身分證正本、印章、領取通知單。
代領未成年子女：委託書、戶口名簿影本、法定監護人身分證影本及印章、領取通知單。
非同戶親屬代領：相關委託書、身分證件、印章、領取通知單及村長證明書。
除了萬榮鄉發放 5000 元現金外，花蓮縣光復鄉公所的振興禮金也積極發放中。光復鄉採「分村直撥入帳」方式，適用於 6 月 8 日至 8 月 10 日申請審核通過且戶籍在光復鄉的鄉親，每人可領 10,000 元：
首波（9/15 已撥款）：大平村、大馬村、大全村、大興村，發放約 2,960 萬元、受惠 2,960 人。
第二波（本週 9/21～9/24 撥款）：大同村、大進村、大安村、大華村，預計發放 3,460 萬元，造福約 3,460 位鄉親。
兩鄉公所皆強調，振興禮金發放均有嚴格的戶籍與設籍時間限制。萬榮鄉公所特別提醒，符合資格但未列入名冊者，可於 9 月 30 日前檢附「個人詳細記事戶籍謄本」至公所辦理補發；非本人親領者務必提前至村辦公處完成委託表件蓋章初審，避免現場往返補件。