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Netflix韓劇《挑情醜聞》本月18日上線後話題不斷，NANA在劇中的超大尺度床更是成為討論焦點，談起當初為何會接下這個劇本時，她透露其實自己是導演鄭址宇的忠實粉絲，再加上非常想跟孫藝真、池昌旭兩位前輩合作，成為了NANA演出《挑情醜聞》的關鍵原因。NANA在《挑情醜聞》發表會上表示，自己是本劇導演鄭址宇的粉絲，得知這次將由鄭址宇執導《挑情醜聞》時，馬上就對「古裝版《危險關係》」產生濃厚興趣，尤其好奇故事將如何把慾望、人性賭局跟嚴格儒教的朝鮮時代做連結，因此非常想知道「想知道這部作品會被拍成什麼樣子？」比起挑戰古裝，NANA飾演的「安熙妍」更是吸引自己，劇中安熙妍長年為亡夫守節，幾乎沒有真正獨立生活的經驗，面對趙元的猛烈追求時，一方面對外面的世界產生好奇，一方面又被禮教規距綁住，這種「想靠近卻又害怕」的狀態，是NANA在詮釋角色時特別想抓住的部分。另一個讓NANA下定決心出演的關鍵，就是能與孫藝真、池昌旭同台飆戲，兩人分別飾演掌控賭局的趙氏夫人，以及京城風流才子趙元，三人之間形成一場複雜的情感遊戲，對NANA而言，能與兩位前輩合作是非常難得的機會，也讓她對這次演出充滿期待。除了角色突破，NANA這次也首度挑戰超大尺度的情慾戲，劇中她與池昌旭從一開始的「賭局」，一路發展成真正動心，第7集更出現全裸露點親密戲，將近五分鐘激情戲碼更是直接在韓國被分級為19禁（限制級），目前Netflix台灣頁面標示16+，全劇共8集已全數上線。