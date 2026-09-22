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▲王健2001年拍完《麻辣鮮師》後就淡出演藝圈，直到2015年才在《康熙來了》露面。（圖／翻攝自YouTube＠ 我愛貓大）

▲當年曾客串飾演「朱牧」的柯慈輝也有一起上過《康熙來了》。（圖／翻攝自YouTube＠ 我愛貓大）

經典校園偶像劇《麻辣鮮師》是不少台灣觀眾共同的回憶，劇中角色的現況也持續受到外界關注，其中，飾演第一代學生「賭俠」朱建橋的演員王健，他在拍完《麻辣鮮師》後就逐漸淡出演藝圈，改行當起房仲。但飾演老師「徐磊」謝祖武曾在節目上公開表示，賭俠當年的人氣可不比言承旭低。王健是《麻辣鮮師》的初代學生，與言承旭（飾 暴龍）、杜詩梅（飾 陸小曼）、林韋君（飾 于盼盼）、林佑威（飾 孫佑威）等人同期。他在劇中的個性欺善怕惡，經常做出一些蠢事，讓觀眾覺得又氣又好笑，也因此不少人對他印象深刻，他也是陸小曼在《麻辣鮮師》中的第一位男友，但王健拍完《麻辣鮮師》後，並未持續在演藝圈發展，而是轉行當起房仲。2015年時，他還曾和謝祖武一起出現在節目《康熙來了》受訪，當時謝祖武介紹王健：「」，王健當時還害羞打斷：「沒有那麼多啦，9個已經了不起了。」一旁的沈玉琳則接話吐槽：「但他們長相差蠻多的」，讓現場眾人笑翻。王健也坦言，每當《麻辣鮮師》在電視上重播時，還是會有不少粉絲認出他來，他出門還會刻意戴口罩，不想太過矚目。蔡康永則開玩笑問他：「你有怨恨《麻辣鮮師》播完後，謝祖武就沒有再找你一起合作嗎？」賭俠則釋懷地說：「沒有想太多，因為這種事情…人生本來就是起起伏伏、高高低低」，可見轉行後他心態也很正向。而該集出席的學生演員還有飾演「朱牧」的柯慈輝，謝祖武笑說他本來是《麻辣鮮師》的執行製作，結果他發的演員一直出狀況，沒到場，老闆一氣之下就叫他自己來演，柯慈輝才意外成為演員。不過他客串完幾集後就繼續回到幕後工作了，跟賭俠一樣，沒有繼續在演藝圈發展。