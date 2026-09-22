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信民協會與民調專家戴立安合作，今（22）日公布台北市長最新民調，結果顯示台北市長蔣萬安41.7％領先民進黨市長參選人沈伯洋40.5％，未明確回答的有10.6%，雙方差距僅1.2％在誤差範圍內，至於民眾是否認為讓藍繼續做或是讓民進黨做做看？有42.0%民眾認為換成民進黨做做看、有38.0%認為給國民黨繼續做市長，未明確回答的有20.0%。選舉倒數雙方呈現五五波熱戰，進入白熱化。首先是蔣萬安施政滿意度，52.4%滿意、41.6%不滿意，未明確回答的有6.0%，值得注意是受訪的台北市民眾已高達9成4對蔣市長施政評價明確表態，並可見略呈分歧。而兩人的適合度，調查顯示50.0%台北市受訪民眾認為蔣萬安適合擔任市長，38.3%認為不適合，未明確回答有11.7%；46.2%台北市受訪民眾認為沈伯洋適合擔任市長，32.5%認為不適合， 未明確回答的有21.3%。外界關注支持度方面，結果顯示有41.7%表示會投蔣萬安、40.5%投給沈伯洋，不投票或投廢票的有5.2%，未明確回答的有10.6%。至於民眾是否認為讓藍繼續做或是讓民進黨做做看？有42.0%民眾認為換成民進黨做做看、有38.0%認為給國民黨繼續做市長，未明確回答的有20.0%。本次民調委託單位為信民兩岸研究協會，由戴立安進行問卷設計與分析，調查對象為設籍台北市年滿20歲的民眾，調查時間為9月16日至9月18日。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，抽樣設計是住宅電話與行動電話雙架構抽樣，樣本規模為成功完訪1076人(住宅電話752人、行動電話324人)，合併樣本在 信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。