辦好寬宏會員

確認帳號額度

填寫好實名制名單

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📌以下為本文重點：

▲BIGBANG高雄演唱會票價、座位圖。（圖／寬宏）

BIGBANG一般購票9/22早上10:00寬宏售票開賣

先查自己「每場還剩幾張額度」

每個證件號碼每場只能1張 2天分開計算

實名名單先建好 搶到票後不能再換人

信用卡刷卡失敗會轉ATM 付款規則先看

BIGBANG一般購票重點QA

BIGBANG高雄演唱會時間、地點、票價

BIGBANG高雄世運演唱會最後一波搶票來了！繼V.I.P會員、中國信託卡友、uniopen聯名卡、Trip.com和Klook優先購之後，今（22）日上午10點迎來一般購票全面開賣，所有票區都會開放，大家務必先，即可節省許多時間；切記，每位寬宏售票會員「每場最多4張」，但前面優先購已買到的票也會一起累計。此外，本次採個人實名制，每個證件號碼「每場只能買1張」，2天則分開計算。《NOWNEWS今日新聞》整理9月22日一般購票最容易搞錯的張數限制、實名制名單、付款方式及搶票QA，準備搶最後一波的人，這幾條規則先看懂。1、BIGBANG一般購票9/22早上10:00寬宏售票開賣2、先查自己「每場還剩幾張額度」3、每個證件號碼每場只能1張 2天分開計算4、實名名單先建好 搶到票後不能再換人5、信用卡刷卡失敗會轉ATM 付款規則先看6、BIGBANG一般購票重點QA7、BIGBANG高雄演唱會時間、地點、票價一般購票時間：2026年9月22日（二）10:00全面開賣2027年2月27日場次購票連結：2027年2月28日場次購票連結：9月22日一般購票只要完成寬宏售票會員註冊及認證，就能進入購票頁面搶票。官方公告一般購票將「全區開放」，但實際能買到哪些票區、張數，仍以當下售票系統釋出的票券為準，售完為止。寬宏規定每個會員帳號「每場最多4張」，而且前面V.I.P會員、中國信託、uniopen聯名卡優先購買到的票都會算進去，不會因為9月22日全面開賣重新歸零。例如：2/27已買2張 → 9/22最多再買2張2/27已買4張 → 9/22不能再買2/27完全沒買 → 9/22最多可買4張2/27已買4張、2/28沒買→2/28仍可買4張2月27日、28日都是分開計算，因此要搶哪一場，就看該場還剩多少張額度。BIGBANG高雄採個人實名制，台灣觀眾填寫身分證姓名、身分證字號，海外觀眾則填護照英文姓名及護照號碼。每個證件號碼「單場限買1張」，如果一次想搶4張，就要填4名入場者資料；2月27日、28日都是分開計算，因此同一人可以2天各買1張。寬宏開放帳號會員事先建立「實名制名單」，會員本人資料已預設在名單內，如果要一次搶2至4張，同行者資料可以提前建立，購票時直接選取，不必進到購票流程後才臨時輸入姓名、身分證字號。這裡最重要的是「買完不能改」，官方明定購票完成後無法修改入場人資料，如資料有誤，請依照該退票規則及期限內進行退票後再重新購票；演出當天入場者必須攜帶本人證件正本，資料與票券不符可能遭拒絕入場，因此不要先拿家人、朋友資料卡位，再打算之後換人。刷卡後記得先到「訂單查詢」確認，顯示「訂單成立」或「信用卡授權成功」才算買到；如果刷卡失敗，系統會直接轉成ATM付款，可使用網銀或ATM轉帳，但不能臨櫃繳款。若訂單顯示「授權中」，代表OTP尚未完成，離開頁面後不能重新刷卡，約30分鐘後訂單會自動取消、座位重新釋出。Q：一般購票一個帳號可以買幾張？A：每個寬宏會員帳號「每場累計最多4張」，前面V.I.P會員、中信卡友、uniopen聯名卡優先購買到的票也包含在內。Q：我前面已經買2張，9月22日可以再買4張嗎？A：不行。如果是同一場，前面已買2張，一般購票最多只能再買2張。Q：我可以一個帳號直接搶4張嗎？A：可以，但4張必須分別填入4名入場者的實名資料，同一個證件號碼同場只能有1張票。Q：2月27日已經有票，還能搶2月28日嗎？A：可以。2場分開計算，同一個人可以2月27日、28日各持有1張實名票；寬宏帳號的每場4張上限也是分開計算。Q：搶到4張後，其中1個朋友不能去，可以改名字嗎？A：不行。官方明定購票完成後不能修改入場人資料，因此購票時就要填寫確定會入場的人。Q：一般購票是把前面沒賣完的票拿出來嗎？A：官方公告9月22日為「全區開放」，實際販售區域及剩餘票券仍以當下寬宏售票系統顯示為準。演出時間：2027年2月27日（六）18:302027年2月28日（日）18:30演出地點：高雄世運主場館演出票價：VIP1 9430元（序號站席）VIP2 9380元（對號座席）VIP3 8880元（對號座席）一般席／8380元、7980元、6980元、6480元、4980元、3980元、2980元輪椅席／3990元