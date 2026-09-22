中央氣象署今（22）日清晨發布陸上強風特報，東北風偏強，南部水氣也偏多，民眾外出留意強風，午後短暫陣雨。而大家關心的舒力基颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇」就表示，目前位於關島附近海域熱帶擾動91W將在未來幾天逐步整合發展，最快可能在中秋節前後發展為「舒力基」颱風，路徑目前有3種劇本，不排除有撲台的可能，還要持續觀察。
今防8級強風！南部水氣多有局部較大雨勢
氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周三晚上，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣（含蘭嶼）、澎湖縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。
氣象署說，今天南部水氣稍多一些，有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢機率，恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義、花蓮、台東山區有零星短暫陣雨；周三、周四基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部短暫陣雨，大台北平地、花蓮、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部平地、中部以北山區有零星短暫陣雨。
舒力基颱風最快後天生成 最新路徑3劇本恐撲台
至於大家關心的舒力基颱風，最快在後天生成，氣象粉專「台灣颱風論壇」提到，目前位於關島附近海域熱帶擾動91W將在未來幾天逐步整合發展，最快可能在中秋節前後發展為「舒力基」颱風。初期在太平洋高壓導引下大致朝西北方向移動，預計周末會來到菲律賓呂宋島東北方海域。
不過，當颱風來到這裡時，正好位於太平洋高壓勢力相對薄弱的區域，加上北方高空系統可能東移而影響高壓強度，後續路徑變數也會開始明顯增加，各模式看法相當分歧，關鍵仍取決於高壓的強弱與範圍變化。如果高壓減弱、東退就會順勢北轉，朝琉球附近前進；如果高壓持續強盛則持續往西移動，通過巴士海峽；若高壓強度介於前述兩者之間，路徑就會落在台灣附近，目前距離仍遠，變數還不少，有待持續觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周三晚上，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣（含蘭嶼）、澎湖縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。
氣象署說，今天南部水氣稍多一些，有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢機率，恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義、花蓮、台東山區有零星短暫陣雨；周三、周四基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部短暫陣雨，大台北平地、花蓮、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部平地、中部以北山區有零星短暫陣雨。
至於大家關心的舒力基颱風，最快在後天生成，氣象粉專「台灣颱風論壇」提到，目前位於關島附近海域熱帶擾動91W將在未來幾天逐步整合發展，最快可能在中秋節前後發展為「舒力基」颱風。初期在太平洋高壓導引下大致朝西北方向移動，預計周末會來到菲律賓呂宋島東北方海域。
不過，當颱風來到這裡時，正好位於太平洋高壓勢力相對薄弱的區域，加上北方高空系統可能東移而影響高壓強度，後續路徑變數也會開始明顯增加，各模式看法相當分歧，關鍵仍取決於高壓的強弱與範圍變化。如果高壓減弱、東退就會順勢北轉，朝琉球附近前進；如果高壓持續強盛則持續往西移動，通過巴士海峽；若高壓強度介於前述兩者之間，路徑就會落在台灣附近，目前距離仍遠，變數還不少，有待持續觀察。