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台灣大聯盟旅美小將李灝宇，今（22）日在底特律老虎隊主場迎戰華盛頓國民隊的比賽中又有兩支安打演出，他擔任先發三壘手、打第二棒。他在一局下半首打席便發揮長打火力，敲出一支擊球初速破百英里的場地規則二壘安打；之後在6局下他也再度敲出一壘安打，個人單場雙安。李灝宇本季在大聯盟已累計17支二壘安打，距離大谷翔平當年寫下的成績還差4支。一局下半，李灝宇迎來本場比賽的首次打擊機會。在與投手纏鬥了4球（包含滑球與變速球）後，他鎖定了一顆時速92.7英里的四縫線速球，猛力將球掃向中右外野深遠處。這是一支帶有一分打點的場地規則二壘安打，擊球初速101.9英里（約164公里），擊球仰角24.0度，飛行距離378英尺。李灝宇上壘後，隨後更靠著國民隊的守備失誤，成功跑回本壘得分。李灝宇第2打席和第3打席分別敲出飛球出局，不過老虎隊在4、5兩局靠著馬爾格里（B. Malgeri）、托克爾森（S. Torkelson）和巴耶茲（J. Baez）的3發全壘打灌進7分。6局下，李灝宇第4打席敲出右外野滾地一壘安打，單場個人有兩支安打演出，打擊率現在上升到了2成65，老虎隊則以9：0遙遙領先。這支二壘安打讓李灝宇本季的二壘安打數累積至17支。作為一名23歲的大聯盟新秀，他在本季的表現可圈可點。截至本場比賽前，他共出賽108場，累積了335個打席（305個打數），繳出80支安打，其中含16支二壘安打、2支三壘安打、10發全壘打，打點45分，打擊三圍.262 / .317 / .426，OPS+達到107，高於聯盟平均水準。大谷翔平在2018年效力於洛杉磯天使隊時，同樣也是23歲的菜鳥賽季。當時他單季出賽104場，在326個打數中敲出93支安打，包含21支二壘安打與22發全壘打，貢獻61分打點，並繳出打擊率.285、OPS .925以及OPS+高達151的恐怖數據，最終一舉奪下美聯新人王。