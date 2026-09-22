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今天天氣：全台多雲到晴 午後南部防大雨

▲未來一周日夜溫差稍大，不過整體氣溫都算舒適，中秋連假前期適合出遊。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：轉偏東風 北部水氣增多

▲未來一周全台大多為多雲到晴的穩定天氣，但中秋連假後期東方海域可能會有颱風接近。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：舒力基颱風將生成 路徑有威脅

中央氣象署表示，菲律賓東方熱帶擾動周四、周五（9月24日至9月25日）有機會增強為「舒力基颱風」，因發展條件良好，生成後至少達中颱強度，可能挑戰強颱，路徑在下周初可能接近台灣東方至巴士海峽，不排除發布颱風警報，9月22日今天的天氣，各地大多為多雲到晴，不過南部、中部山區不定時有短暫陣雨，尤其南部有較大雨勢發生的機率，而午後在嘉義及花東山區也有零星短暫陣雨。溫度方面，白天各地高溫普遍來到30至33度，局部內陸地區會再更高一些，近中午前後紫外線偏強，來到過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分，而夜晚清晨低溫在北部及宜花約22至24度，其他地區為25至27度，感受稍涼。宜蘭、花東北部、竹苗、高屏、馬祖、澎湖中部、雲嘉南、金門環境部提及，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級。9月23日明天的天氣，氣象署說明，風場轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨；迎風面水氣略增多，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部短暫陣雨，大臺北、花蓮地區及恆春半島有零星短暫陣雨。氣象署提及，菲律賓東方的熱帶擾動，在周三至周五會明顯增強，並接續增強為「熱帶性低氣壓」、「舒力基颱風」，由於發展條件不錯，預期舒力基生成後，至少是中颱以上，且強度不排除提升到強颱等級。颱風路徑方面，舒力基生成後，大方向朝西北西移動，預估下周一會來到台灣東方至巴士海峽一帶，屆時需視太平洋高壓強度，路徑可能「北轉」或「持續往西」，不確定性還很大，初步判斷有發布颱風警報，甚至登陸台灣的可能，風雨影響最大的時段落在下周初期，氣象署將持續關注。