運動部「揮汗有禮」先前原本活動發放的50元的抵用券300萬份兩週就全部發完，不少人到此時都還沒有使用，然而還沒用的人有福了！萊爾富官方宣布，50元抵用券直接放大到108元，如果要換奶昔的民眾，也可以直接換2杯，整個超值。《NOWNEWS》也整理揮汗有禮2.0最新資訊，包括發放500元時間以及規則，下週中秋連假後大家開始動起來還債吧！
運動部50元沒用爽到！內行衝萊爾富變108元、可換2杯果昔
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「昨天去萊爾富換運動部50元抵用券，太扯了店員說萊爾富加碼到108元，如果要換果昔可以直接換兩杯，這什麼佛心公司啊？」貼文曝光後，不少還沒用50元抵用券的民眾都非常開心表示：「太爽了！明天立刻去換2杯果昔」、「萊爾富這波搭到運動部活動，好感度暴增」、「真的很有心！大力支持這個活動真的很棒。」
對此，萊爾富也在Threads官方帳號發文證實：「萊爾富緊急再加碼！即日起萊爾富50元抵用券直接放大，變成108元加碼券，而且還不只這樣，79元的果C果昔，也可以直接兌換兩份哦！」
運動部「揮汗有禮」加碼是何時？領500元時間、規則一次看
然而前面沒有領到500元的民眾也照過來，運動部日前宣布「揮汗有禮」活動繼續延長，這次大改版最多可以一次領到500元運動幣，目前活動尚未開始，會從中秋連假結束後的9月29日起計算十週時間至12月6日，在這十週期間只要有完成指定任務並上傳截圖，審核通過9週，就有機會獲得限量5萬份116年500元運動幣，不過達成人數如果超過5萬人就會採用電腦抽籤的方式選出中獎者。
運動任務跟之前一樣，為「單日走路8000步」、「單日運動30分鐘以上」、「單次健走或跑步達5公里以上」等，每週只要達成任一項就可以上傳截圖，大家記得中秋節爽吃烤肉之後，下週二開始回歸運動，一起來運動還債。運動部表示，如果超過5萬人參與活動，抽籤結果會在今年底12月31日在網站公告，可以用在哪裡以及何時發放，依116年運動幣政策辦理，預計今年底前另行公告。
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「昨天去萊爾富換運動部50元抵用券，太扯了店員說萊爾富加碼到108元，如果要換果昔可以直接換兩杯，這什麼佛心公司啊？」貼文曝光後，不少還沒用50元抵用券的民眾都非常開心表示：「太爽了！明天立刻去換2杯果昔」、「萊爾富這波搭到運動部活動，好感度暴增」、「真的很有心！大力支持這個活動真的很棒。」
對此，萊爾富也在Threads官方帳號發文證實：「萊爾富緊急再加碼！即日起萊爾富50元抵用券直接放大，變成108元加碼券，而且還不只這樣，79元的果C果昔，也可以直接兌換兩份哦！」
然而前面沒有領到500元的民眾也照過來，運動部日前宣布「揮汗有禮」活動繼續延長，這次大改版最多可以一次領到500元運動幣，目前活動尚未開始，會從中秋連假結束後的9月29日起計算十週時間至12月6日，在這十週期間只要有完成指定任務並上傳截圖，審核通過9週，就有機會獲得限量5萬份116年500元運動幣，不過達成人數如果超過5萬人就會採用電腦抽籤的方式選出中獎者。
運動任務跟之前一樣，為「單日走路8000步」、「單日運動30分鐘以上」、「單次健走或跑步達5公里以上」等，每週只要達成任一項就可以上傳截圖，大家記得中秋節爽吃烤肉之後，下週二開始回歸運動，一起來運動還債。運動部表示，如果超過5萬人參與活動，抽籤結果會在今年底12月31日在網站公告，可以用在哪裡以及何時發放，依116年運動幣政策辦理，預計今年底前另行公告。