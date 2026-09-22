我是廣告 請繼續往下閱讀

運動部50元沒用爽到！內行衝萊爾富變108元、可換2杯果昔

太扯了店員說萊爾富加碼到108元，如果要換果昔可以直接換兩杯，這什麼佛心公司啊？

即日起萊爾富50元抵用券直接放大，變成108元加碼券，而且還不只這樣，79元的果C果昔，也可以直接兌換兩份哦！」

▲萊爾富宣布運動部50元抵用券加碼變成108元加碼券，或者可以選擇兌換2杯果昔。（圖/萊爾富Threads）





運動部「揮汗有禮」加碼是何時？領500元時間、規則一次看

會從中秋連假結束後的9月29日起計算十週時間至12月6日

審核通過9週，就有機會獲得限量5萬份116年500元運動幣

運動任務跟之前一樣，為「單日走路8000步」、「單日運動30分鐘以上」、「單次健走或跑步達5公里以上」等