皮克敏手遊《Pikmin Bloom》9月、10月除了一連串常規任務外，也與英國倫敦的「日本祭典」活動合作，在9月28日至10月7日舉辦官方 Party Walk，台灣玩家就算人不在英國，也能透過連結、QR Code 加入，只要參與並前往英國特拉法加廣場的日本祭典 Nintendo 攤位，還能獲得金色花苗和活動限定明信片。
🟡《Pikmin Bloom》官方Party Walk
📌日本祭典
■活動期間：2026年9月28日00:30至2026年10月7日23:30（英國夏令時間）
■參與連結
《Pikmin Bloom》官方說明，日本祭典是英國備受喜愛的年度祭典，用來推廣日本文化與美食，活動於倫敦特拉法加廣場舉辦，匯集倫敦在地居民、僑民社群、家庭與訪客，一同品嘗日式美食、體驗文化、欣賞現場表演等等。日本祭典自2009年起每年舉辦，象徵英日之間長久以來的友好連結。
此次日本祭典 Nintendo 攤位，任天堂將在現場設立探索特殊地點，向下滑動後即可獲得一株可培育出紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的金色花苗和一張明信片，每位玩家在完整活動期間內只能獲得一株金色花苗，皮克敏的顏色固定，且一定是紅色。
🟡英國日本祭典
日期： 2026年10月4日（週日）｜10:00 - 20:00（英國夏令時間）
地點：特拉法加廣場（英國倫敦）
🟡《Pikmin Bloom》Party Walk是什麼？
Party Walk 是一項能讓皮克敏玩家舉辦活動的功能，舉辦活動的玩家成為主辦人，與眾多玩家一起散步，每人最多可以參與3場，雖然一般的 Party Walk 並沒有任何獎勵，但玩家仍可透過 Party Walk 在網路上結交「皮友」，有機會能打到更多蘑菇。
有獎勵的官方 Party Walk 則是不定期舉辦，通常會隨《Pikmin Bloom》的實體活動一同推出，Party Walk 活動開始後即無法取消。
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📌日本祭典
■活動期間：2026年9月28日00:30至2026年10月7日23:30（英國夏令時間）
■參與連結
此次日本祭典 Nintendo 攤位，任天堂將在現場設立探索特殊地點，向下滑動後即可獲得一株可培育出紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的金色花苗和一張明信片，每位玩家在完整活動期間內只能獲得一株金色花苗，皮克敏的顏色固定，且一定是紅色。
🟡英國日本祭典
日期： 2026年10月4日（週日）｜10:00 - 20:00（英國夏令時間）
地點：特拉法加廣場（英國倫敦）
🟡《Pikmin Bloom》Party Walk是什麼？
Party Walk 是一項能讓皮克敏玩家舉辦活動的功能，舉辦活動的玩家成為主辦人，與眾多玩家一起散步，每人最多可以參與3場，雖然一般的 Party Walk 並沒有任何獎勵，但玩家仍可透過 Party Walk 在網路上結交「皮友」，有機會能打到更多蘑菇。
有獎勵的官方 Party Walk 則是不定期舉辦，通常會隨《Pikmin Bloom》的實體活動一同推出，Party Walk 活動開始後即無法取消。