我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彰化市中秋連假垃圾車僅停收 2 天，晨間定點與清潔隊部天天開放民眾倒垃圾。（圖／彰化縣環保局提供）

2026年中秋節與教師節迎來 4 天連假（9月25日至9月28日），許多民眾歡聚烤肉後最關心「連假到底有沒有垃圾車」！彰化縣環保局特別整理全縣 26 鄉鎮市連假清運日程，其中「彰化市」晨間定點與隊部天天開放，堪稱全縣最幸福！《NOWNEWS今日新聞》為您整理 4 天連假全縣清運與停收時間表，讓鄉親輕鬆掌握不踩空。因應民眾連假歡聚烤肉拋棄大量垃圾的需求，彰化市清潔隊貼心規劃清運服務。沿線垃圾車僅於 9 月 25 日中秋節當天與 9 月 27 日星期日休息兩天，9 月 26 日與 28 日皆正常出車；晨間定點收運更是全年無休，清潔隊部也開放民眾前往倒垃圾。隊部收運於 9 月 26 日開放至晚間 7 點，其餘三天開放至下午 4 點，提醒民眾準時前往。彰化縣環保局彙整全縣 26 鄉鎮市 4 天連假清運細節，提醒鄉親留意各區停收時間：9月25日（星期五，中秋節）：彰化市、秀水鄉、埔心鄉、北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉及竹塘鄉沿線暫停收運；秀水、伸港、社頭、永靖、埔心、大村、田中、北斗、田尾及溪州等鄉鎮定點暫停收運。9月26日（星期六）：僅大村鄉配合連假調整排程沿線暫停收運，其餘 25 鄉鎮市皆照常沿線收運。9月27日（星期日）：全縣沿線暫停收運；彰化市定點收運照常服務。9月28日（星期一，教師節）：溪州鄉及竹塘鄉沿線暫停收運；伸港、社頭、埔心、北斗、永靖及溪州定點暫停收運。環保局與彰化市清潔隊特別呼籲，連假期間請民眾務必做好垃圾分類與資源回收。前往清潔隊部倒垃圾時現場會有專人輔導，隊部周邊亦裝設監視系統，若未確實分類或隨意亂丟偷跑闖關，情節嚴重者將直接調閱監視器畫面開單告發重罰。非收運時段請將垃圾妥善打包暫置家中，避免放置戶外遭動物翻找影響環境衛生。民眾亦可利用「樂圾通」、「清運e點通」等 APP 即時查詢最新車次資訊。