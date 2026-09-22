日式豬排連鎖「福勝亭」宣布，歡慶中秋推出限時優惠，即日起至9月27日，購買指定定食套餐就送「和風咖哩雞肉定食」１份，開運豬排、鮮嫩炸雞柳、香酥腰內肉３款定食套餐皆適用，套餐售價335元，原價575元，等於定食買一份又送一份。且內用還可享有白飯、高麗菜絲與味噌湯吃到飽。
「福勝亭」這次歡慶中秋節推出獨享優惠，只要將活動貼文截圖存起來，到店消費時出示畫面，即享多款好康優惠。即日起至9月27日，買指定套餐即送人氣定食，等於點一份定食又送一份。
此次福勝亭優惠共有３種組合可以選擇，包含點購「開運豬排定食」（335元）、「鮮嫩炸雞柳定食套餐」（335元）與「香酥腰內肉定食套餐」（335元），內含涼拌小菜和２杯飲料，都可免費贈「和風咖哩雞肉定食」１份，且都可享有高麗菜、白飯、湯免費續。整體算下來，平均最低只要約167元就能吃到１份主餐。
斗六人好幸福 吃品田牧場、陶板屋與聚日式鍋物都有優惠
王品集團旗下「品田牧場」、「陶板屋」與「聚日式鍋物」攜手在斗六推出優惠。「品田牧場斗六萬家福店」即日起至10月31日，憑指定贈菜券內用消費滿600元，就能免費兌換香酥海老；「陶板屋斗六民生南店」內用消費2客套餐，則招待明太子炙烤魷魚；「聚斗六鎮南店」消費2客套餐，可獲贈富士肉肉山。
另外，品田牧場本月推出「熔岩起司咖哩唐揚雞豚丸定食」，結合唐揚雞、豚丸、咖哩醬及起司，10月31日前憑社群指定活動畫面到店內用消費任一套餐，甜點可免費升級季節聖代。
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另外，品田牧場本月推出「熔岩起司咖哩唐揚雞豚丸定食」，結合唐揚雞、豚丸、咖哩醬及起司，10月31日前憑社群指定活動畫面到店內用消費任一套餐，甜點可免費升級季節聖代。