兒童確診多輕症、無症狀 高醫院長鍾飲文：戒慎不恐懼
全台COVID-19疫情延燒，甚至燒進校園，針對兒童染疫，高雄醫學大學附設醫院鍾飲文院長表示，今年計確診3961人，中重症佔了99.62%，本土染疫仍以20-50歲佔比最高，0-20歲則佔23%，90歲以上中重症比例佔50%，兒童確診多屬輕症或無症狀，家長戒慎不恐懼，但仍不可輕忽。
鍾飲文說，目前台灣小於12歲兒童染疫症狀以發燒、咳嗽、流鼻水、鼻塞為主，青少年則喉嚨症狀多，其次為咳嗽，不可輕忽需快就醫，以美國研究來看，截至4月4日，兒童染疫以5到11歲兒童感染最多，這一族群的兒童仍以家戶感染為主，其次為國小學童團體接觸、染疫機會多，而美國與我國數據接近，兒童出現感染症狀都是以發燒、咳嗽為多。
而根據美國統計，兒童可能會出現罕見併發症，為「小兒多系統發炎症候群（MIS-C）」，但它的發生率不到1%，通常在感染的2到6周會發生，其臨床症狀類似川崎氏症，兒童及青少年若染疫2至6周出現持續發燒，合併腹痛、腹瀉、嘔吐、出疹子、眼睛紅、頭暈，出現兩項以上症狀時，就需要就醫尋求協助。
從英國研究則可看出，兒童染疫後遺症，出現新冠長期症候群，4到11歲染疫的小朋友，有1%會失去味、嗅覺新冠症狀超過12周、青少年則有2.7%，若時間超過12周就需要多加留意；大部分兒童及青少年染疫最常見症狀為疲倦、頭痛，仍多屬輕症或無症狀，家長只需多加注意，戒慎不恐懼。
※【NOWnews 今日新聞
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