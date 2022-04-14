上海封城仍持續有確診者　官方指家內與物流傳播

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今天上午上海市舉行疫情防控工作新聞發布會，官方分析在封控期間仍不斷出現陽性感染者的原因。
上海市疾控中心副主任吳寰宇在會中表示主要原因有三個，首先篩查的資料有一定的延遲性。核酸篩查的工作量很大，採檢完後如果發現有陽性的混管，還要進一步單採單檢。對檢出陽性的人員，要進一步進行流行病學調查，收集準確的醫學資訊、個人資訊，同時還要完成上報審核工作。
第二，目前上海存在家庭內群聚性傳播。吳寰宇說，造成本輪上海疫情的Omicron BA.2變異株，具有隱匿性強、傳播快的特點，潛伏期大多為3-5天。目前家庭內傳播是當前主要的傳播途徑，「一般來說，家庭內發現1名感染者時，往往其他家庭成員可能已被感染，但尚處在潛伏期內，會在後續的篩查中被陸續檢出。」
第三，在全域靜態管理的階段，雖然居民足不出戶，但仍有很多物資在流通。如果有物品被病毒污染，可能在接觸後造成感染。
吳寰宇表示，目前上海市疫情形勢複雜嚴峻，流行病學調查工作仍然是疫情防控的重要手段，藉由核心資訊調查，儘快明確有無關聯病例和關聯疫情、有無可疑的暴露史，儘快追溯病毒感染來源，同時判定密切接觸者。（編輯：呂佳蓉）1110414