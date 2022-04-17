浪貓躲招牌下！他衝超商買罐罐 網見真相笑：等到變化石
台灣許多民眾都喜歡小動物，甚至在街頭看見浪浪時，也會自掏腰包讓牠們飽餐一頓。一名網友日前經過一間鹽酥雞店時，發現招牌底下蜷縮著一隻「三花貓」，立刻衝去超商買罐罐，沒想到後續發展讓網友全笑翻啦！
這名網友在臉書社團《爆怨公社》表示，日前經過一間鹽酥雞店門口，看現店家的招牌底下「遠看發現角落有隻三花浪浪，我立馬跑去旁邊7-11買罐罐」，擔心牠挨餓心生憐憫，趕緊返回原地時，「三花貓」依然蜷縮在原地，只是原PO仔細一看，三花貓竟然只是一顆「橢圓形大石頭」，PO頓時發現自己誤會大了，既尷尬又傻眼！
原PO將照片分享在網路後，立刻引來網友噴笑留言：「對不起讓我笑一下，哈哈哈哈哈」、「買太久都成化石了」、「牠半夜就會從石頭蹦出來吃了 」、「哈哈，你累了嗎？」、「請補充葉黃素」、「你這麼一說真的有像欸」、「記得幫它開好罐罐」、「不然…旁邊有隻狗，看要不要將就一下」。
另外也有不少網友肯定原PO的善心：「社會就是缺少你這麼一位好心人，雖然不是三花但也感謝你的愛心！」、「好心會有好報的～」、「替三花感到開心，因為有好心人」、「愛心給個讚」、「說真的有愛心的人都會有福報的」。（編輯：陳珮瑜）