COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

浪貓躲招牌下！他衝超商買罐罐　網見真相笑：等到變化石

▲原PO看見鹽酥雞店招牌底下有一隻蜷縮的「三花貓」，立刻衝去附近超商買罐罐。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲原PO看見鹽酥雞店招牌底下有一隻蜷縮的「三花貓」，立刻衝去附近超商買罐罐。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-04-17 18:24:04

台灣許多民眾都喜歡小動物，甚至在街頭看見浪浪時，也會自掏腰包讓牠們飽餐一頓。一名網友日前經過一間鹽酥雞店時，發現招牌底下蜷縮著一隻「三花貓」，立刻衝去超商買罐罐，沒想到後續發展讓網友全笑翻啦！

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友在臉書社團《爆怨公社》表示，日前經過一間鹽酥雞店門口，看現店家的招牌底下「遠看發現角落有隻三花浪浪，我立馬跑去旁邊7-11買罐罐」，擔心牠挨餓心生憐憫，趕緊返回原地時，「三花貓」依然蜷縮在原地，只是原PO仔細一看，三花貓竟然只是一顆「橢圓形大石頭」，PO頓時發現自己誤會大了，既尷尬又傻眼！

▲沒想到原PO以為的「三花貓」，只是一顆壓住招牌的大石頭！（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲沒想到原PO以為的「三花貓」，只是一顆壓住招牌的大石頭！（圖／翻攝自《爆怨公社》）
原PO將照片分享在網路後，立刻引來網友噴笑留言：「對不起讓我笑一下，哈哈哈哈哈」、「買太久都成化石了」、「牠半夜就會從石頭蹦出來吃了 」、「哈哈，你累了嗎？」、「請補充葉黃素」、「你這麼一說真的有像欸」、「記得幫它開好罐罐」、「不然…旁邊有隻狗，看要不要將就一下」。

另外也有不少網友肯定原PO的善心：「社會就是缺少你這麼一位好心人，雖然不是三花但也感謝你的愛心！」、「好心會有好報的～」、「替三花感到開心，因為有好心人」、「愛心給個讚」、「說真的有愛心的人都會有福報的」。（編輯：陳珮瑜）

紅到日本！大同電鍋扭蛋開蓋見隱藏版肉包　網喊想全蒐集

國小女兒送LV皮夾！爸嘆「以後才能用」　網一看真相笑炸

強迫症？日推主曬「無印風」午餐照　網笑：天國的料理

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀