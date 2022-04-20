多家本土傳銷企業聲援　延續台灣自由經濟價值

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部分業界人士認為「許可制」能解決變質多層次傳銷的問題，但不肖業者仍會設法逃避政府審查，造成變質多層次傳銷地下化，令相關從業人員及消費者暴露於更大的風險中。此外，現行「報備制」的傳銷產業為台灣帶來龐大經濟規模，若改採「許可制」，中小型的傳銷公司將面臨龐大的文書作業與高昂的行政成本，進而衝擊國內經濟。而傳銷產業多以消費性產品為主，並非會影響公共資源或人民健康安全之行業，如貿然採取「許可制」，亦將造成社會對於傳銷產業的歧視與誤解。
美國智庫傳統基金會及華爾街日報於今年2月發布「2022經濟自由度指數」，台灣創歷年最佳成績，於全球184個經濟體中排名第6名、亞太地區排名第3，足見政府多年來推動經濟自由化的決心。傳銷法修法更應以自由市場經濟為原則。「許可制」嚴重違反民主及法治原則，更違反國際經濟潮流，嚴峻的法律環境也將增添貿易障礙。
協會內眾多傳銷公司，包括多家本土企業亦出聲力挺，贊同傳銷法之修法應以優化現行的「報備制」，而非貿然改採「許可制」。
葡眾企業營運暨行銷陳品諺總監表示:「傳銷產業多為零售業，若將傳銷法改為高度管制的『許可制』，相當不符合比例原則。且『許可制』無法解決變質多層次傳銷的問題，僅會箝制合法傳銷公司。因此除建議以優化現行『報備制』外，亦可設立吹哨條款並提供檢舉獎金，以利全民共同監督不法業者。」
臺灣仙妮蕾德陳冠宇總經理表示:「於『許可制』規範下，將影響欲加入經營直銷的從業人員意願，並限制產業在台灣市場的發展。多層次傳銷管理法在台已行之有年，且逐年增修調整以趨近市場需求，目前僅需增加人力查檢非法傳銷組織的運作，即可有效管束變質多層次傳銷，根本無需貿然轉為『許可制』，徒增產業動盪。」
連法國際實業陳志揚總經理表示：「現行『報備制』在管理上對於合法公司而言，外商或本土公司並無差異，且現行制度並未造成業務上的阻力；而『許可制』不但無法有效掌握業態需求，針對變質傳銷不肖業者仍難有效管理，恐依舊弊端叢生，甚至打擊主管單位的威信。」
秀得美國際麥志民總經理表示：「未來若要改成『許可制』務必審慎為之：明確修法目的及嚴謹評估必要性與可行性；其標準之訂定務必要深入了解多層次傳銷的業態，否則竟僅以一套標準欲套用至所有公司，勢必變成治絲益棼！對於既有傳銷商多年來建立的權益，恐產生極大影響及困擾。盼相關修法能朝向優化現行的報備制，既維護多年建構的產業秩序與正當權益，又能使企業於變化挑戰日益巨大的環境下經營策略上能更加靈活！」