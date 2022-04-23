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骨折手腕翹不起　高壓氧修復橈神經

骨折手腕翹不起　高壓氧修復橈神經
骨折手腕翹不起　高壓氧修復橈神經

健康醫療網

2022-04-23 18:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】台中市一名35歲鐘小姐騎車上班途中發生車禍，造成右上臂肱骨中下段骨折，醫師評估患者除了右上臂腫脹變形外，右手腕無明顯外傷與疼痛，但手腕與手指竟然無法翹起，研判是骨折併發橈神經損傷而導致遠端的「垂腕症狀」。

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復健與高壓氧　治療垂腕症

衛福部臺中醫院骨科暨高壓氧中心主任黃敏旭表示，橈神經位於手臂上方，支配手腕及手指動作，患者橈神經雖完整無斷裂，但因肱骨骨折合併的橈神經挫傷及暫時性麻痺，典型症狀就是手腕下垂無法抬起、指掌無力伸展，嚴重影響生活。

經過手術骨折復位與固定後輔助高壓氧與復健療程，受傷5個多月後鐘小姐神經功能順利恢復，手腕不再下垂，姆指也能重新翹起比讚。

高壓氧治療　修復橈神經

除了骨折的復位與固定外，術後為了加速患者橈神經的修復，黃敏旭主任整合復健科協助，先以動態副木輔助其生活機能需求，預防肌肉萎縮，更進一步安排高壓氧輔助治療，加速神經的消腫及修復。不到半年時間，鐘小姐骨折完全癒合，橈神經的功能也順利復原。

黃敏旭主任提醒，創傷病人除了最明顯的痛處須注意外，有時也可能有其他相對較不痛的部位也受傷，需作整體評估才不易被忽略。黃敏旭主任也呼籲，患者如果有多處的創傷也記得要向醫師表達，才能及時檢查與治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53473

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