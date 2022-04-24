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居隔擬減至7日　專家認可行：匡列標準可再鬆綁

▲目前中央與地方已取得共識，包含居家隔離擬縮短至7日、透過篩檢降低居隔強度、簡化疫調作業等，將於明（25）日進行第二次會議討論。（示意圖／澎湖縣政府提供）
▲目前中央與地方已取得共識，包含居家隔離擬縮短至7日、透過篩檢降低居隔強度、簡化疫調作業等，將於明（25）日進行第二次會議討論。（示意圖／澎湖縣政府提供）

記者許若茵／台北報導

2022-04-24 17:27:03

本土新冠肺炎疫情持續升溫，近2日確診人數就將近萬人，中央流行疫情指揮中心明（25）日將再次討論簡化疫調、降低居家隔離天數等。對此，林口長庚紀念醫院副院長、兒童感染科教授級主治醫師邱政洵今（24）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，居隔時間降至7日合理，匡列也可以依照確診者與密切接觸者的接觸程度再放寬。

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今中央流行疫情指揮中心公布，本土新增5092確診個案，目前中央與地方已取得共識，包含居家隔離擬縮短至7日、透過篩檢降低居隔強度、簡化疫調作業等，將於明日進行第二次會議討論。

對此，邱政洵認為，現行潛伏期至發病日都很短，若將居家隔離時間縮短至7日是合理的，「應該是沒什麼問題」，不過未來能否有望再縮短，應先視下一步施行狀況而定。

現行確診案例數暴增，基層衛政人員疲於奔命疫調，昨指揮中心公布將採「重點疫調」，以確診者發病日或採檢陽性日2日前匡列密切接觸者，包含同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事。

另台大公衛教授陳秀熙昨受訪時也提到若打了三劑且有戴口罩者，並不需要匡列，近來大家討論「以快篩取代隔離」可行，只是需要配套，以節省時間與人力。

邱政洵也提到，「可以稍微放寬匡列標準了啦！」雖不可單用是否曾接種疫苗與劑次決定，但可以依照與確診者的接觸程度和情況判斷。

邱政洵進一步指出，接觸情況依照居家接觸、職場接觸、餐廳接觸等級都不同，「餐廳那種是最嚴重的！」民眾脫口罩用餐，在無防護下接觸，因此生活、娛樂、餐飲場所接觸為最高風險，其次是居家接觸，第三則為職場，不過先決條件是民眾在職場上皆有遵守防疫規定，在辦公區域皆有佩戴口罩。

至於針對「以篩代隔」，邱政洵提醒，雖然方向正確，但篩檢仍不能完全取代隔離，僅能稍微縮短居隔時間，高度風險者仍要有隔離觀察期，避免篩檢陰性者存在潛伏期，導致解隔後到處跑，加速疫情擴散。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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