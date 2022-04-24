居隔擬減至7日　專家認可行：匡列標準可再鬆綁

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對此，邱政洵認為，現行潛伏期至發病日都很短，若將居家隔離時間縮短至7日是合理的，「應該是沒什麼問題」，不過未來能否有望再縮短，應先視下一步施行狀況而定。
現行確診案例數暴增，基層衛政人員疲於奔命疫調，昨指揮中心公布將採「重點疫調」，以確診者發病日或採檢陽性日2日前匡列密切接觸者，包含同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事。
另台大公衛教授陳秀熙昨受訪時也提到若打了三劑且有戴口罩者，並不需要匡列，近來大家討論「以快篩取代隔離」可行，只是需要配套，以節省時間與人力。
邱政洵也提到，「可以稍微放寬匡列標準了啦！」雖不可單用是否曾接種疫苗與劑次決定，但可以依照與確診者的接觸程度和情況判斷。
邱政洵進一步指出，接觸情況依照居家接觸、職場接觸、餐廳接觸等級都不同，「餐廳那種是最嚴重的！」民眾脫口罩用餐，在無防護下接觸，因此生活、娛樂、餐飲場所接觸為最高風險，其次是居家接觸，第三則為職場，不過先決條件是民眾在職場上皆有遵守防疫規定，在辦公區域皆有佩戴口罩。
至於針對「以篩代隔」，邱政洵提醒，雖然方向正確，但篩檢仍不能完全取代隔離，僅能稍微縮短居隔時間，高度風險者仍要有隔離觀察期，避免篩檢陰性者存在潛伏期，導致解隔後到處跑，加速疫情擴散。
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