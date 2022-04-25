結束國際太空站科學任務　首批全民間太空人返航

我是廣告 請繼續往下閱讀
奮進號太空船脫離太空站前，一身黑白相間太空裝的公理太空人，在太空艙內繫好安全帶，火箭幾次短暫推進後，太空船脫離國際太空站。國際太空站位於地球上方約420公里的運行軌道上。
返回地球的航程若順利，奮進號預計美東時間25日下午1時降落在佛羅里達外海。
這次的返程受到濺落降落地區氣候不佳影響延宕多日，原訂上週返航的公理太空公司4位成員因此在太空站多待了幾天。
這個團隊以西班牙出生的前NASA太空人羅培茲-阿里格利亞（Michael Lopez-Alegria）為首，另3名付費乘客包括美國房地產投資人康諾爾（Larry Connor）、加拿大投資人兼慈善家帕西（Mark Pathy），以及曾為以色列戰鬥機飛行員的投資人兼慈善家史蒂布（Eytan Stibbe）。
羅培茲-阿里格利亞長達20年的太空人生涯共4次造訪國際太空站，上1次是在2007年。
奮進號8日在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空出發，這4名太空人在太空站和7名政府派駐太空人相處了兩週，其中3人來自美國，1人來自德國，另外3人是俄羅斯太空人。
公理太空公司的這4名成員成為國際太空站首支全部來自民間的太空人團隊，他們帶著24項科學實驗、生物醫學研究等，在太空站進行研究。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110425