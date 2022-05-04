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還在戴尾戒防小人？辦公室遇「1禁忌」　小人多到犯不完

▲辦公室風水有學問，背後靠窗、靠牆運勢大不同，命理師教「防小人三寶」改善職場人緣。（示意圖／取自pixabay）
▲辦公室風水有學問，背後靠窗、靠牆運勢大不同，命理師教「防小人三寶」改善職場人緣。（示意圖／取自pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-04 00:30:00

傳統算命很常聽到「命犯小人」、「身邊小人多」等說法，甚至有戴尾戒防小人的觀念。命理看相風水師簡少年表示，以最常出現小人的職場來說，辦公室座位怎麼坐有學問，且要避免「1禁忌」，以免招來太多小人，並且能放「防小人三寶」鹽燈、葫蘆、鮮花來改善人緣。

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命理看相風水師簡少年表示，從最常出現小人問題的辦公室來看，如果想防小人就要有靠山，「你夠強小人就不會靠近你，因為小人也是有機會成本概念的。」不過這邊的「有靠山」並不是指總經理、董事長，而是辦公室位置最好背靠牆，小人會少一點，更好的是左邊或右邊靠牆，這樣貴人會比較多、小人自然少一些。

▲理想的辦公室座位風水，最好是背後有牆之外，左邊或右邊也有牆，眼前則是遼闊的風景。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲理想的辦公室座位風水，最好是背後有牆之外，左邊或右邊也有牆，眼前則是遼闊的風景。（示意圖／取自 Pixabay ）
簡少年提醒，如果辦公室座位後面是櫃子，上面若擺滿許多公仔玩偶，也會代表小人很多，建議把玩偶收乾淨，讓職場小人減少一些。

在辦公室怎樣才算一個風水好位？簡少年說，如同前面提到的，背後要有靠、旁邊要有靠，「背後是窗戶的老闆，工作都很辛苦，做得非常不穩」，因此老闆座位背後最好不要是窗戶。此外，眼前的風景越開闊，就看得越遠，可以避免看東西很狹隘、思考事情想得不夠遠、不夠透徹。

至於辦公室防小人三寶，就是「鹽燈、葫蘆、鮮花」。簡少年建議，如果要淨化磁場，可在桌上擺鹽燈，會讓磁場變好。第二則是放一個木葫蘆，同樣有淨化磁場效果，但擺桌上可能會嚇到同事，可把木葫蘆擺在座位下，或者挑選比較小一點的木葫蘆，放桌上才不會太突兀。要注意的是，葫蘆一定要開口，有開口才能吸煞氣，木葫蘆或銅葫蘆都有類似效果。

辦公室可放葫蘆吸煞氣，但放在桌上太高調，可能會嚇到同事，可挑小一點的葫蘆，或是放在桌下位置。（圖／shutterstoc。（圖／shutterstock）
辦公室可放有開口的葫蘆吸煞氣，但放在桌上太高調，可能會嚇到同事，可挑小一點的葫蘆，或是放在桌下位置。（圖／取自shutterstock）
若是希望人緣能變好，可以在辦公室的桌上擺一些新鮮且定期更換的花朵，有助於人緣變好，避免一直沒有桃花，或是沒有好人緣。

▲命理看相風水師簡少年著有《簡少年現代生活算命書》。（圖／時報出版提供）
▲命理看相風水師簡少年著有《簡少年現代生活算命書》。（圖／時報出版提供）

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