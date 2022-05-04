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廖老大稱「5科系」出路差！兩派意見戰翻　年輕人曝心聲

▲廖老大經常開直播，跟粉絲分享自己的觀點。（圖／截取自《賽車教父－廖老大》FB）
▲廖老大經常開直播，跟粉絲分享自己的觀點。（圖／截取自《賽車教父－廖老大》FB）

編輯中心/綜合報導

2022-05-04 13:35:18

廖老大因「打龜成功」受到大眾關注，而他也經常在直播中分享自己的觀點，近日他就提到年輕人要選對路線，如果不會念書也可以選擇其他出路，否則花百萬學費去念大學冷門科系，對未來相當沒有幫助，更嗆辣點名5科系，在網路上引發論戰。

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▲廖老大勸年輕人，提早規劃出路。（圖／截取自《賽車教父－廖老大》FB）
▲廖老大勸年輕人，提早規劃出路。（圖／截取自《賽車教父－廖老大》FB）
廖老大於1日的直播中勸年輕人，16、17歲正好將要高中畢業，但已經能夠決定自己未來的樣子了，若是很會念書的學生，如果考上醫學系、法律系可以去讀，但沒有很會念書自己要知道，選到冷門科系「昆蟲系、農牧系、經濟系、海洋系、企管系」，畢業後若沒有學以致用，相當浪費讀大學四年的時間、金錢。

他更直言表示，「經濟系是畢業很有經濟能力嗎？」、「企管系出來要應徵什麼？公司不會找大學生來管理企業，管理是主管級的事」，提醒年輕人如果會讀書就去認真讀，但不會讀書可以選擇別的出路，而不是去大學花費百萬，出社會後卻沒有從事相關行業，最後他也提到「每件事不是指全部狀況，而是指大部分」

雖然原意是希望年輕人想好未來出路，但仍是掀起爭議，網友於《Dcard》發文表示，「廖老大點名的科系，有人要回覆一下嗎？」，並提到「身邊也沒這些科系的朋友，但很好奇這些科系真的有那麼不堪嗎？」

不少網友氣憤回覆，「一個在不用學歷的行業生存，當然講學歷無用啊」、「高中、大學、碩士皆水產，年薪目前有過百」、「畜牧的能自己開業或接家裡事業根本賺翻」、「每個科系存在都有它的市場需求和貢獻」、「經濟、企管四大碩唸出來起薪破百根本不是問題，學歷無用論的擁護者，永遠搞不懂不是學歷沒用，是你的學歷沒用」。

但也有網友相當支持，「我就覺得讀企管沒什麼用」、「蠻現實的，不可否認」、「臺灣的大學就是學費太便宜，一堆學生沒想清楚未來出路就照著學校排名填志願」、「有一技之長、提早出社會比唸冷門科系CP值來得高」、「老實說覺得他說的蠻有道理的」、「人家也是建議，覺得不錯的聽進去就好」。（編輯：鍾怡婷）

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