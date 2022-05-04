廖老大稱「5科系」出路差！兩派意見戰翻　年輕人曝心聲

我是廣告 請繼續往下閱讀
他更直言表示，「經濟系是畢業很有經濟能力嗎？」、「企管系出來要應徵什麼？公司不會找大學生來管理企業，管理是主管級的事」，提醒年輕人如果會讀書就去認真讀，但不會讀書可以選擇別的出路，而不是去大學花費百萬，出社會後卻沒有從事相關行業，最後他也提到「每件事不是指全部狀況，而是指大部分」。
雖然原意是希望年輕人想好未來出路，但仍是掀起爭議，網友於《Dcard》發文表示，「廖老大點名的科系，有人要回覆一下嗎？」，並提到「身邊也沒這些科系的朋友，但很好奇這些科系真的有那麼不堪嗎？」
不少網友氣憤回覆，「一個在不用學歷的行業生存，當然講學歷無用啊」、「高中、大學、碩士皆水產，年薪目前有過百」、「畜牧的能自己開業或接家裡事業根本賺翻」、「每個科系存在都有它的市場需求和貢獻」、「經濟、企管四大碩唸出來起薪破百根本不是問題，學歷無用論的擁護者，永遠搞不懂不是學歷沒用，是你的學歷沒用」。
但也有網友相當支持，「我就覺得讀企管沒什麼用」、「蠻現實的，不可否認」、「臺灣的大學就是學費太便宜，一堆學生沒想清楚未來出路就照著學校排名填志願」、「有一技之長、提早出社會比唸冷門科系CP值來得高」、「老實說覺得他說的蠻有道理的」、「人家也是建議，覺得不錯的聽進去就好」。（編輯：鍾怡婷）