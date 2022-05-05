疫情少活動，長期腰酸背痛好不了？！可能是肌筋膜疼痛症候群

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知名預防醫學健康管理的林敬予物理治療師說明「會罹患筋膜疼痛症候群，主要和肌肉拉傷、運動傷害或姿勢不良有關，另外生活壓力大，身體一直處於緊繃的狀態，也會導致筋膜疼痛。」主要的症狀，主要有會覺得某一條肌肉特別僵硬，有幾個點按壓下去會特別痠痛，甚至併發頭痛、頭暈耳鳴等症狀。
日常四招放鬆筋膜 毛巾、筋膜槍可輔助
想要遠離肌筋膜疼痛，林敬予物理治療師提醒，日常中要特別留意姿勢是否正確、避免長時間不動，另外也可以透過以下幾招來放鬆筋膜。
1.靠牆立正站，下巴內縮，有助於刺激頸部深層肌肉，幫助放鬆筋膜。
2.拿一條毛巾放在頸部後面，進行仰頭和左右側彎的伸展，也能增加頸椎活動度，幫助放鬆。
3.針對較緊繃、僵硬的部位，可以做「橫向」的按摩（非向下按壓）。
4.可以使用筋膜槍來放鬆，但需留意不要使用在肌腱韌帶、關節等肌肉量較少的部位，且一個部位停留 3-5秒即可，如果太久的話反而會導致肌肉受傷、瘀青。
▲知名預防醫學健康管理的林敬予物理治療師
訓練核心穩定基礎 重訓姿勢不正確恐受傷
除了放鬆筋膜外，訓練核心力量也很重要。林敬予物理治療師分享「很多人長期腰酸背痛，但熱敷或吃藥都沒用，或是很容易反覆發作，想要減緩這些困擾，主要還是要靠核心力量的穩定，才能從根本改善筋膜疼痛問題。舉例來說，就像今天就像屋子塌陷，這時候擦新油漆、補貼磁磚也沒用，一定要先調整根本結構，也就是鍛鍊脊椎和核心力量。」
在訓練核心方面，許多人都會馬上聯想到重訓，但林敬予物理治療師提醒大家，若重訓姿勢不正確，就容易造成肌肉緊繃痠痛，脊椎承受較多壓力，嚴重還可能導致脊椎損傷。建議訓練時應多使用鏡子看自身的姿勢是否正確，並配合專業教練指導，才能避免運動傷害。
不過現代人忙碌生活之下，想要更高效、更輕鬆的訓練好核心、穩定身體平衡，林敬予物理治療師建議，可以選擇「智能運動儀器」來輔助，超過110的國家的75,000家以上的臨床中心使用，而且全年齡層都適用，在國際臨床應用的範圍也很廣泛，如下背疼痛、失智症病友、十字韌帶或關節術前術後復健、中風患者復健等，再搭配專業物理治療師的全程陪伴，達到放鬆筋膜、矯正姿勢，訓練核心肌群，安心動起來的效果。
林敬予物理治療師簡介
現職：
長春藤預防醫學健康管理 物理治療師
學歷：
台灣大學健康政策與管理研究所博士班
陽明大學物理治療暨輔助科技研究所碩士
台灣大學物理治療學系學士
經歷：
物理治療師全國聯合會 理事
勞工健康服務物理治療師
專長：
健康促進、骨科物理治療、輔具評估
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53629
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