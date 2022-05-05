全球79個COVID-19疫苗研究數據分析出爐！　AZ和mRNA保護力相當

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這項最新審查的數據顯示，AZ COVID-19疫苗（腺病毒載體疫苗之一）以及mRNA疫苗在預防住院（AZ 92.5%; mRNA 91.3%）及死亡（AZ 91.4%; mRNA 93.3%）上皆提供等效的保護力，不分年齡皆沒有統計差異1。雖然在審查時所獲得的數據與Delta和更早的變異株相關，但從較新的統計數據發現，對於Omicron的嚴重感染者也有相同的保護力3。
越南牛津臨床研究部主任Guy Thwaites教授表示：「過去一年，COVID-19疫苗對於挽救生命以及幫助東南亞國家恢復正常生活至關重要。我們的專家審查發現，AZ COVID-19疫苗以及mRNA疫苗提供同等的高標準保護力以預防危及生命。對於國家的政策制定者來說，這是很重要的參考資訊，將有助於他們為未來12個月內制定最佳的COVID-19疫苗部署策略。」
初期抗體反應水準不一 預防重症死亡保護力相當
台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌醫師表示：「COVID-19疫苗的有效性常被誤解為施打之初的抗體反應，從這份審查分析來看，雖然疫苗的初始抗體反應水準可能有所不同，但在預防人們住院或死亡的保護力卻是相當的。」
這些由亞洲各地傳染病專家審查的數據來自互動平台「VIEW-hub」，由約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)和國際疫苗獲取中心(International Vaccine Access Center)共同開發，可查看全球疫苗使用與影響的相關數據圖表，每週更新一次，並納入可用以研究疫苗有效性的全球真實世界數據。這次審查的79項真實世界數據比較了AZ COVID-19疫苗和mRNA疫苗的有效性數據，特別是BNT 162b2和mRNA-1273。VIEW-hub平台目前並非設計用於蒐集疫苗的安全性數據，無法進行類似的安全性比較。
AZ疫苗已提供全球29億劑 三分之二予中低收入國家
AZ COVID-19疫苗屬於「腺病毒載體」疫苗，將沒有致病性的病毒作為載體製成疫苗供身體辨識，日後身體若感染真正的病毒，就能夠辨識並消滅它。在過去的40年間，科學家一直使用這種疫苗技術來對抗其他傳染病，如流感、伊波拉病毒和愛滋病毒4。
阿斯特捷利康及其全球合作夥伴已向180多個國家提供逾29億劑AZ COVID-19疫苗，其中約有三分之二是交付給中低收入國家。據估計，AZ COVID-19疫苗已協助全球預防約5,000萬COVID-19感染案例、500萬起住院治療案例，並挽救逾100萬人免於因COVID-19失去生命。
References
1. A Southeast Asia Expert Review of Global Real-World Vaccine Effectiveness Against SARS-CoV-2. Available at https://www.researchsquare.com/article/rs-1575499/v1
2. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations. Our World in Data. Available at https://ourworldindata.org/covid-vaccinations. Accessed April 2022.
3. UK Health Security Agency: Research and analysis. COVID-19 vaccine weekly surveillance reports (weeks 39 to 12, 2021 to 2022). Data on the real-world effectiveness and impact of the COVID-19 vaccines. Available at https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications-topic&utm_source=9ed25929-064b-4b0e-8cbb-cae7639135d7&utm_content=daily. Accessed April 2022.
4. Sai V Vemula & Suresh K Mittal (2010). Production of adenovirus vectors and their use as a delivery system for influenza vaccines, Expert Opinion on Biological Therapy, 10:10, 1469-1487, DOI: 10.1517/14712598.2010.519332.
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53656
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